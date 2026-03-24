OPROŠTAJ IKONE KLUBA

Sad je i službeno: Liverpoolova legenda odlazi s Anfielda!

Ivan Kužela
Sad je i službeno: Liverpoolova legenda odlazi s Anfielda!
Liverpoolova legenda i jedan od najboljih igrača Premier lige u 21. stoljeću Mohammed Salah napustit će klub na kraju sezone. Egipćanin prolazi kroz tešku sezonu i smatra da je rastanak najbolje za oboje

Admiral

Liverpoolova legenda Mohamed Salah (33) napustit će Liverpool na kraju sezone, objavio je klub s Anfielda na službenoj stranici. Jedan od najboljih igrača Premier lige u 21. stoljeću i četverostruki osvajač Zlatne kopačke odlazi iz Liverpoola nakon devet godina.

- Napadač je postigao dogovor s Redsima kojim će zatvoriti izvanredno devetogodišnje poglavlje na Anfieldu. Salah je izrazio želju da ovu objavu prenese navijačima što je prije moguće kako bi pružio transparentnost u vezi svoje budućnosti zbog poštovanja i zahvalnosti prema njima.

Foto: Phil Noble

S 'redsima' je osvojio sve što je mogao.

- Došao je iz Rome u ljeto 2017. i s brojem 11 na leđima čvrsto se etablirao kao jedan od najvećih igrača u povijesti Liverpoola, pomažući klubu da osvoji dva naslova Premier lige, Ligu prvaka, Svjetsko klupsko prvenstvo, Uefin Superkup, FA kup i dva Liga kupa, kao i FA Community Shield. Njegovih 255 golova u 435 nastupa do danas svrstava Egipćanina na treće mjesto na ljestvici najboljih strijelaca Redsa svih vremena, osvojivši Zlatnu kopačku Premier lige četiri puta, uz mnoštvo osobnih priznanja.

Egipćanin je u potpunosti fokusiran završiti sezonu na najbolji mogući način.

- S obzirom na to da je ove sezone ostalo još puno vremena za igru, Salah je čvrsto usredotočen na pokušaj što boljeg završetka sezone za Liverpool i stoga će vrijeme za potpuno slavlje njegovog nasljeđa i postignuća uslijediti kasnije ove godine kada se oprosti od Anfielda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 2
