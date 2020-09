'Sad je roster bolji. Ne idemo u Veszprem s bijelom zastavom...'

UOČI MAĐARA Očekuje nas utakmica protiv najbolje momčadi u našoj grupi. Ali vraćaju nam se ozlijeđeni igrači i nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu, a rezultat koji bude - bude, kaže Senjamin Burić

<p>Dinamu su Mađari presudili u Ligi prvaka, nadamo se da će zagrebački rukometaši imati nešto više sreće na svome gostovanju. Naime, RK <strong>Zagreb</strong> igra u četvrtak susret 2. kola rukometne Lige prvaka protiv <strong>Veszprema</strong> u gostima, a trener Igor Vori ističe da se on i njegovi igrači, iako se radi o jako teškom protivniku, neće predati.</p><p>- Veszprem je jedan od najtežih protivnika kojeg se može dobiti u Ligi prvaka. No, ne idemo s bijelom zastavom, ni na jednu utakmicu se ne idemo predati - rekao je Vori.</p><p>- Dat ćemo sve od sebe, u rosteru smo bolji sada, ali to još nije to, radimo i dalje i protiv jedne ekstra momčadi želimo odigrati dobru utakmicu. </p><p>I njegovi igrači slažu se u tome da ih u četvrtak čeka težak protivnik.</p><p>- Očekuje nas utakmica protiv najbolje momčadi u našoj grupi. Ali vraćaju nam se ozlijeđeni igrači i nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu, dati svoj maksimum, a rezultat koji bude - bude - nadovezao se <strong>Senjamin Burić.</strong></p><p>- Čeka nas teška utakmica. Još jedan sudionik Final Foura, ali idemo dati sve od sebe. Mislim da smo probili led s prvom utakmicom i mislim da možemo sada pružiti bolju partiju - složio se s Vorijem i Burićem<strong> Josip Božić Pavletić.</strong></p><p>Veszprem i Prvo plinarsko društvo Zagreb igraju utakmicu drugog kola Lige prvaka u u četvrtak, 24.09. u 18,45 sati.<br/> U utakmici prvog kola njemački Kiel je bio bolji od PPD Zagreb 31-21.</p>