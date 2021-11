Kreće akcija Svjetsko prvenstvo. Naše "kraljice šoka" vraćaju se među najbolje reprezentacije svijeta nakon deset godina, a da sve pripreme, imat će jedva 10 dana jer prvu utakmicu u Španjolskoj igraju već 2. prosinca.

U ponedjeljak još uvijek nisu stigle sve jer neke su još u nedjelju igrale za svoje klubove, ali do sutra bi u Poreču trebale sve biti na broju. Nažalost, izbornik Šoštarić je morao mijenjati prvotni popis jer ozlijedile su se brončane Dejana Milosavljević, Dora Kalaus, ali i Tena Japundža.

- Iz klupskih dresova odmah uskačete u reprezentativni. Odmora nije bilo, igračice dolaze iz Poljske, Rusije, Norveške. Sada se moramo jako brzo prebaciti u glavi. Mi moramo osjetiti u kojem su fizičkom stanju igračice, svaka je imala drugačije natjecanje, one puno putuju, puno igraju. Moramo vidjeti koliko su umorne i tek nakon toga ide detaljiziranje - rekao je uvodno izbornik.

- To je sada jedna druga priča koja pred nas postavlja ne nekakav zahtjev, nego želju da pokažemo svijetu koliko znamo. Mi smo sada lovina i svi će prema nama pristupiti ozbiljno. To smo izborili svojim radom, to je priznanje našem radu i sada cure moraju pokazati da su spremne za korak više.

Uoči odlaska formu ćemo testirati u dvije utakmice sa Slovenijom, prvu već u četvrtak, a drugu dva dana kasnije pred kamerama RTL-a. U Španjolsku se putuje 30. studenog, a 2. prosinca na redu je Brazil.

- Najružnije je što nas na početku čeka vrlo važna utakmica s najtežim suparnikom Brazilom. Nakon toga dolazi Paragvaj što je dobro da se rasteretimo za utakmicu s Japanom. I nakon toga nas čeka, nadam se, grupa u kojoj su Španjolska, Argentina i Austrija.

Možemo li ponoviti Dansku?

- Želim duboko u sebi da dođemo do prvih osam, da u drugoj grupi budemo među prva dva, i mislim da bi to bio izuzetan uspjeh ove reprezentacije. To bi bilo nešto što si ja želim, a put do toga izuzetno je trnovit i težak, ali moramo ići korak po korak.

Tri reprezentacije prolaze u drugi krug, ali plan je prenijeti sva četiri boda jer s njima bi to četvrtfinale, u konkurenciji Španjolske, Austrije, Kine i Argentine, s kojima se križamo, bilo na vidiku. Najbolji na SP-u bili smo šesti davne 1997. godine.

- Imamo tešku skupinu, a za svakoga se moramo pripremiti na svoj način. Moramo igrati svoju, igru u kojoj je baza obrana i dugi napad - kaže naša kapetanica Keti Ježić.

- Ne želim da itko ima pritisak ili osjećaj da moramo napraviti ne znam što. Samo želim da svi uživamo, igramo rukomet i borimo se za dres. I ako tako bude, neće biti problema i daleko ćemo dogurati.

Je li Tea Pijević opet spremna izluđivati protivnice?

- Sigurno će biti teško, sve će se pripremati za nas i shvatit će nas ozbiljno. Ali to je nama poticaj da ozbiljno radimo i da pokažemo da ono u Danskoj nije bila slučajnost. Skupina nije lagana, prva utakmica je odlučujuća, o Paragvaju malo znam, a onda Japan.

Popis seniorske reprezentacije: Tea Pijević (ALBA FEHERVAR KC), Ivana Kapitanović (METZ HANDBALL),

Lucija Bešen (RK LOKOMOTIVA ZAGREB), Paula Posavec (RK KRIM MERCATOR), Andrea Šimara (RK LOKOMOTIVA ZAGREB), Ana Turk (RK PODRAVKA VEGETA), Josipa Mamić (RK LOKOMOTIVA ZAGREB), Lara Burić (RK LOKOMOTIVA ZAGREB), Katarina Ježić (HC SIÓFOK KC), Ana Debelić (VIPERS KRISTIANSAND), Ćamila Mičijević (METZ HANDBALL), Larissa Kalaus (RK PODRAVKA VEGETA), Valentina Blažević (CS MAGURA CISNADIE), Stela Posavec (RK LOKOMOTIVA ZAGREB), Dora Krsnik (PLAN DE CUQUES HB), Ivana Dežić (ŽRK KOKA VARAŽDIN), Gabriela Gudelj (ŽRK ZRINSKI), Elena Popović (RK PODRAVKA VEGETA)