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Šafarić čestitao Hajduku, sad stiže na Poljud: 'S igračima poput Bočkaja treba znati...'

Piše Ivan Tomašković,
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Šafarić čestitao Hajduku, sad stiže na Poljud: 'S igračima poput Bočkaja treba znati...'
Lokomotiva i Varaždin sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Nogometaši Varaždina u nedjelju u 15 sati gostuju kod Hajduka na Poljudu u sklopu 10. kola HNL-a

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Nakon sjajne pobjede (2-1) u 1. kolu Konferencijske lige, nogometaši Hajduka okreću se obvezama u HNL-u. Prvi sljedeći protivnik im je Varaždin koji ih je pobijedio na startu sezone s 2-1. Ipak, Hajduk u stvaranju na početku sezone i ovaj sada, nije isti.

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Sažetak Lokomotiva - Varaždin VIDEO
Sažetak Lokomotiva - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

 

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- Prvo bih čestitao Hajduku i Dinamu na pobjedama u Europi. Malo drugačije sada neki gledaju na našu ligu. Jako je bitno da su pobijedili i da se opet igra europski nogomet - rekao je Nikola Šafarić, trener Varaždina čija je ekipa u prvih devet kola skupila 18 bodova što je šest bodova više nego prošle sezone. 

- Po prikazanoj igri nedostaju nam još dva, tri boda. Da je netko prije sezone rekao da ćemo imati 18 bodova u devet kola, rekli bismo mu da je nerealan. Veseli me to naše zajedništvo i što igrači koji nisu odmah u prvom planu iskorištavaju prilike. Sada nas čeka malo teži raspored, ali idemo to na visokom nivou odraditi do kraja prvog dijela sezone - dodao je Šafarić. 

Varaždin: NK Varaždin i NK Osijek susreli su se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin: NK Varaždin i NK Osijek susreli su se u 8. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Vodeći Hajduk ima samo bod više od drugoplasiranog Varaždina.

- U zadnje dvije utakmice pokazali su kvalitetu na visokoj razini. Zasluženo su vodeći. Stvarno jako dobro igraju. Naglasio bih agresivnost i njihov visoki pritisak koji kreće od napadača. Na to moramo biti spremni. Moramo loptu više zadržati u posjedu, kako bismo ih malo primirili - dodao je Šafarić kojem su svi igrači na raspolaganju. 

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- Hajduk ima širinu i nebitno je tko će kod njih igrati. Moramo odgovoriti na njihovu agresivnost, jer jedino tako možemo do pozitivnog rezultata - rekao je Šafarić. 

U zadnjoj prvenstvenoj utakmici Varaždinci su s minimalnih 1-0 pobijedili Lokomotivu na Maksimiru. Sjajno je asistirao Petar Bočkaj, koji se vraća u formu. 

Lokomotiva i Varaždin sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a
Lokomotiva i Varaždin sastali se u 09. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Pero je poseban igrač. S takvim igračima treba znati. Rijetko tko ima takav angažman na treninzima kao Bočkaj i kad igra i kad ne igra. Može stvarno biti primjer drugima. Zna da se od njega mnogo očekuje. Svjestan je da neke stvari događaju u kontinuitetu i da za neke stvari treba vremena. To sam i ja osjetio na svojoj koži kad sam bio igrač. On je svojim radom sve zaslužio i drago mi je da se konkurencija zaoštrila - zaključio je Šafarić. 

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