Obavijesti

Sport

Komentari 0
REAKCIJE TRENERA

Šafarić: Lijepi su dani ispred Varaždina, Sanchez: Stvaramo šanse, ali košta nas realizacija

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Šafarić: Lijepi su dani ispred Varaždina, Sanchez: Stvaramo šanse, ali košta nas realizacija
4
Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Imali smo puno prilika i udaraca, ali zaustavile su nas krive odluke, nepreciznost ili njihov golman, koji je bio sjajan. Moramo još više raditi,  naročito na igri u zadnjoj trećini, poručio je Sanchez

U posljednjem susretu 13. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Varaždin je pobijedio Rijeku sa 1-0 probivši se na treće mjesto. Odlučujući gol zabio je Luka Mamić u 15. minuti.Varaždin je ovom pobjedom skočio na treću poziciju sa 19 bodova, koliko ima i Istra 1961, ali uz slabiju razliku pogodaka. Rijeka je ostala na osmom mjestu sa 14 bodova.

- Jako važna pobjeda i jako dobar ulazak u utakmicu. Latković je imao šansu i prije gola, a utakmica je bila u našoj kontroli. Dobro smo izlazili s naše polovice, a Rijeka nije imala rješenja. Jako nas je pritisnula u samoj završnici, možda smo i previše nabijali loptu, ali jako smo se potrošili i možda nam nedostaje širine -  rekao je Nikola Šafarić, trener Varaždina koji na reprezentativnu stanku odlazi na 3. mjestu.

Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ipak, strateg Varaždina nije ulazio u računice.

- Velika je gužva od posljednjeg pa sve do trećeg mjesta. Raduje me što će se nakon stanke vratiti dvojica, trojica igrača koji će sada morati dati još više od sebe. Uglavnom, lijepi dani su ispred nas – rekao je Šafarić.

Junak Varaždina u zadnjim minutama bio je Oliver Zelenika.

- Znamo koliko je on kvalitetan golman . U zadnje dvije, tri utakmice jako se ponovno podigao. Jako mi je drago što je bio igrač utakmice jer je na treninzima radio sjajano – zaključio je Šafarić.

Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Trener Rijeke Victor Sanchez istaknuo je da je njegova momčad imala 22 udarca u 16 metara.

- Imali smo puno prilika i udaraca, ali zaustavile su nas krive odluke, nepreciznost ili njihov golman, koji je bio sjajan. Moramo još više raditi,  naročito na igri u zadnjoj trećini, iako stvaramo dosta prilika – zaključio je Victor Sanchez. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica
GLASNOGOVORNICA VOJVODINE

FOTO Presice srpskog kluba su krcate. Nitko ne zna zašto... E da, ovo je glasnogovornica

Sanja Kružević već godinama slovi za najljepšu ženu srpskog nogometa. Ona je glasnogovornica Vojvodine, a fotografije s odmora često oduševljavaju navijače novosadskog kluba
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Preobrazba Marka Livaje: Kapetan Hajduka oporavio se od ozljede, evo kako izgleda...
KAPETANOVO NOVO RUHO

FOTO Preobrazba Marka Livaje: Kapetan Hajduka oporavio se od ozljede, evo kako izgleda...

Marko Livaja na početku sezone bio je neprepoznatljiv na terenu, a uz to se nadovezala i njegova fizička transformacija. Izgleda mršavije nego prije, a na teren se sinoć vratio nakon 42 dana. Oporavio se od ozljede i spreman je opet nositi Hajduk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025