Šafarić: Lijepi su dani ispred Varaždina, Sanchez: Stvaramo šanse, ali košta nas realizacija

U posljednjem susretu 13. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Varaždin je pobijedio Rijeku sa 1-0 probivši se na treće mjesto. Odlučujući gol zabio je Luka Mamić u 15. minuti.Varaždin je ovom pobjedom skočio na treću poziciju sa 19 bodova, koliko ima i Istra 1961, ali uz slabiju razliku pogodaka. Rijeka je ostala na osmom mjestu sa 14 bodova.

- Jako važna pobjeda i jako dobar ulazak u utakmicu. Latković je imao šansu i prije gola, a utakmica je bila u našoj kontroli. Dobro smo izlazili s naše polovice, a Rijeka nije imala rješenja. Jako nas je pritisnula u samoj završnici, možda smo i previše nabijali loptu, ali jako smo se potrošili i možda nam nedostaje širine - rekao je Nikola Šafarić, trener Varaždina koji na reprezentativnu stanku odlazi na 3. mjestu.

Varaždin i Rijeka sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ipak, strateg Varaždina nije ulazio u računice.

- Velika je gužva od posljednjeg pa sve do trećeg mjesta. Raduje me što će se nakon stanke vratiti dvojica, trojica igrača koji će sada morati dati još više od sebe. Uglavnom, lijepi dani su ispred nas – rekao je Šafarić.

Junak Varaždina u zadnjim minutama bio je Oliver Zelenika.

- Znamo koliko je on kvalitetan golman . U zadnje dvije, tri utakmice jako se ponovno podigao. Jako mi je drago što je bio igrač utakmice jer je na treninzima radio sjajano – zaključio je Šafarić.

Trener Rijeke Victor Sanchez istaknuo je da je njegova momčad imala 22 udarca u 16 metara.

- Imali smo puno prilika i udaraca, ali zaustavile su nas krive odluke, nepreciznost ili njihov golman, koji je bio sjajan. Moramo još više raditi, naročito na igri u zadnjoj trećini, iako stvaramo dosta prilika – zaključio je Victor Sanchez.