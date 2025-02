Šafarić uoči Hajduka: 'Ne može ni Marko Livaja igrati svaku utakmicu na najvišoj razini...'

Nogometaši Varaždina u subotu, 8. veljače od 17.30 sati gostuju kod Hajduka u 21. kolu HNL-a. U dva međusobna susreta jednom je slavio Hajduk, a u onom posljednjem Varaždin.

Pokretanje videa... 00:36 Nezadovoljni navijači Hajduka | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Varaždinci u Split odlaze nakon što su pobijedili vodeću Rijeku s minimalnih 1:0.

- Znamo koliko je teško igrati u Splitu protiv Hajduka. Teško ih se pobjeđuje kod kuće. Moramo biti čvrsti, agresivni, jer oni će napraviti sve da nas pobjede, naročito nakon što rezultatski nisu dobro ušli u drugi dio sezone. Također, moramo se nametnuti i tu našu igru, odnosno posjed držati što dulje, biti strpljivi i učiniti ih nervoznim - ističe Nikola Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina.

Varaždin: SuperSport HNL, 20. kolo, NK Varaždin - HNK Rijeka | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Mnogi govore da Hajduk uvelike ovisi od Marka Livaje, odnosno njegovih izvedbi. Odnosno da ni jedan igrač u HNL ne znači toliko za ekipu.

-To i ja mislim. Ne treba previše trošiti riječi na Livaju. On radi razliku protiv svih ekipa. No, ne može svaku utakmicu odigrati na najvišoj razini. Ako bude, takav, to je jedan dobar izazov za zadnju liniju. Da ga probamo staviti u naše okvire, da njegova kvaliteta ne dođe previše do izražaja – dodao je Šafarić.

Varaždin i Hajduk sastali se u 12. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Varaždinci su uz Rijeku koja je primila samo 9 golova, imaju najbolju obranu lige. Primili su 14 golova.

-To je uspjeh cijele momčadi. Svi dobro rade, ne samo Zelenika i zadnja linija. Svi igrači su podređeni jedni drugima – ističe Šafarić.

U zadnjoj utakmici u Varaždinu Šafarićeva momčad je nadigrala Hajduk i pobijedila s 1:0.

- Nije isto igrati protiv Hajduka na Poljudu ili kod kuće. Njihova publika im daje vjetar u leđa, no napravit ćemo dobru analizu i zacrtati kako točno želimo izgledati - zaključio je Šafarić čija ekipa već u četvrtak putuje prema Dalmaciji.