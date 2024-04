Šafarić: Zbog trauma kritiziraju mlade igrače, a imamo više reprezentativaca nego Hajduk!

U SuperSport HNL-u od početka sezone dogodilo se 12 trenerskih promjena. Od trenera na početku sezonu ostao je samo Silvijo Čabraja, trener Lokomotive.

Pokretanje videa... 00:53 Dalić o treneru Varaždina koji ima rak | Video: 24sata Video

Na klupu Varaždina nakon bolesti Marija Kovačevića sjeo je Nikola Šafarić. No, Šafarić nije u istim cipelama kao i njegovi kolege, jer on ima i funkciju sportskog direktora. Takve uloge u prošlosti imalo je više Dinamovih trenera (Zoran Mamić, Damir Krznar, Ante Čačić...), kao i Nenad Bjelica u Dinamu i Osijeku.

No, zašto se treneri u hrvatskoj mijenjao kao čarape, dok u Premiershipu, gdje su mnogo veći ulozi, promijenjena samo četiri trenera?

- To je do mentaliteta. Možete nekoga voljeti ili ne voljeti, ali određeni ljudi zaslužuju respekt i poštovanje. Ljudi moraju gledati činjenice - rekao je Šafarić, koji je s Varaždinom u trećoj četvrtini prvenstva osvojio 13 bodova.

No bez obzira na to, varaždinska publika nije baš blagonaklona prema Šafariću i ekipi.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Mi cijelo vrijeme govorimo da smo stabilni, treća smo momčad u ligi po broju reprezentativaca, iza Dinama i Rijeke!

Varaždin ima reprezentativce Crne Gore (Vukičević), Mauritanije (Ba) i Sjeverne Makedonije (Mitrovski), te mlade hrvatske reprezentativce Škaričića, Belcara i Lusavca, kao i Levanića (BiH U21).

- Presretan sam kako radimo i što smo napravili u protekle tri godine. Od tete čistačice, igrača, trenera do predsjednika. No, isti ljudi su uvijek kritični. Ne razumijem ih - ističe Šafarić.

Zašto su pojedinci toliko kritični?

- To je zbog gorčine i iskustva od prijašnjih godina jer Varaždin gotovo deset godina nije imao prvoligaša. Definitivno je to bila svojevrsna trauma svima, no klub je sad na zdravim temeljima i sve je više sponzora - ističe Šafarić.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kritičari uvijek ističu da treba forsirati male domaće igrače.

- Zbog toga sam žalostan. Oni ističu da treba forsirati mlade naše igrače, a s druge strane najviše ih kritiziraju. To je bio slučaj s domaćima Stolnikom, Posavcem i Kolarićem, koji su danas bivši. Ti igrači su se borili s pritiskom publike i na kraju su otišli - drži Šafarić i ističe da je to samo jedan dio publike.

- No, to je manjina. Ljudi dolaze i prate nas, a mi se sa svakom ekipom u ligi možemo nositi. S druge strane, i kritika je dobra jer nas drži budnim - rekao je Šafarić, čija ekipa u 30. kolu ugošćuje Lokomotivu (subota, 16.50 sati).

- Lokomotiva je odlična momčad s glavom i repom, uz Rijeku u najboljoj formi. Ima strašnu tranziciju, no moramo biti koncentrirani i samo nastaviti gdje smo stali u Koprivnici - zaključio je Šafarić.