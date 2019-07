Saga je gotova! Barca je dovela Griezmanna za 120 milijuna €

Najveća sapunica ljetnog prijelaznog roka stigla je kraju. Antoine Griezmann (28) novi je igrač Barcelone!

Iznos transfera je 120 milijuna eura, koliko je iznosila Griezmannova izlazna klauzula. Griezmann je po završetku sezone poručio je navijačima svog Atletica da na ljeto napušta klub. Nimalo dvosmisleno, rekao je to direktno videoporukom na društvenim mrežama. Barcelona je odmah bila označena prvim favoritom za njegovim dovođenjem, no nije išlo sve tako glatko.

