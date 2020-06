Jo\u0161 nije poznata vrijednost transfera, no talijanski mediji pi\u0161u kako \u0107e Juventus morati nadoplatiti jo\u0161 deset milijuna eura u ovom transferu. Za Pjani\u0107a \u0107e dobiti 60 milijuna eura, a za Arthura \u0107e isplatiti 70 milijuna eura...

Brazilac je u Barcelonu do\u0161ao 2018. godine, skupio je 72 nastupa uz \u010detiri gola i \u0161est asistencija, a posljednji nastup imao je u remiju sa Celtom (2-2). \u0160to se ti\u010de BiH reprezentativca, on je u Torino do\u0161ao 2016. godine, a ukupno je odigrao 172 utakmicu i zabio 22 gola uz 36 asistencija.

Saga je okončana: Arthur Melo je Juveov! Pjanić ide u Barcu...

<p>Jedna od najvećih razmjena ovog ljeta je dogovorena. Jedan od najpouzdanijih talijanskih novinara, Fabrizio Romano, objavio je kako je Brazilac<strong> Arthur Melo </strong>(23) prošao liječničke preglede u Torinu i da je potpisao ugovor s Juventusom do 2025. godine.</p><p><strong>Miralem Pjanić</strong> (30) je preglede također prošao u Torinu, a uskoro bi trebao odletjeti za Barcelonu gdje će potpisati ugovor s Barcom. Naravno, klubovi će potvrditi ove navode kada sve bude službeno, no već je pao dogovor i sve je stvar formalnosti. </p><p>Još nije poznata vrijednost transfera, no talijanski mediji pišu kako će Juventus morati nadoplatiti još deset milijuna eura u ovom transferu. Za Pjanića će dobiti 60 milijuna eura, a za Arthura će isplatiti 70 milijuna eura...</p><p>Brazilac je u Barcelonu došao 2018. godine, skupio je 72 nastupa uz četiri gola i šest asistencija, a posljednji nastup imao je u remiju sa Celtom (2-2). Što se tiče BiH reprezentativca, on je u Torino došao 2016. godine, a ukupno je odigrao 172 utakmicu i zabio 22 gola uz 36 asistencija.</p>