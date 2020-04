Saga oko Rakitića se nastavlja: Italija zove, ali srce vuče Sevilli

Nogometa nema na terenu, ali ugovori se i dalje raskidaju, pripremaju, a uskoro i potpisuju. Tako i katalonski velikan Barcelona traži kako napraviti najbolje preinake u svojim redovima. Prvo je potrebno vidjeti tko će uopće ostati, a naravno, prvi na odlasku su oni kojima ugovori ističu 2021., a prvi na listi za otpis je i naš Ivan Rakitić.

Barca je priznala da je za Ivana imala konkretne ponude još u siječnju kada se za njime raspitivao Juventus, ali je Ivanova želja bila ostati u Španjolskoj u nadi da će se vratiti u Sevillu.

Foto: Frank Hörmann/DPA/PIXSELL, Sport

Iako se nije baš naigrao ove sezone, Ivanova je cijena na tržištu i dalje visoka. Barca se nada na Hrvatu zaraditi nešto više od 20 milijuna eura. U Italiji su se nakon Juventusa i Milan i Inter raspitivali za Raketu, a Kataloncima je zasada zanimljiva Interova ponuda zbog 'operacije Lautaro' gdje bi im Raketa mogao biti as iz rukava.

Niti Pariz nije nedosanjana destinacija budući da sportski direktor Leonardo već od ranije vidi Rakitića u 'trampi' za Neymara. Kada se o tome govorilo još prošloga ljeta, Rakitić je bio taj koji je rekao ne i odlučio ostati u Španjolskoj.

Foto: ALBERT GEA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

U cijeloj sagi oko hrvatskog nogometaša i dalje se čini kao da je njemu srce u Španjolskoj i da bi mu Sevilla i dalje bila najdraža opcija no pitanje je mogu li Andalužani ponuditi onoliko novaca koliko će Katalonci tražiti za igrača koji im je kroz godine dao velik broj sjajnih partija.

Vrijeme prolazi, a činjenica da bi tržište moglo biti otvoreno od ljeta sve do siječnja dodatno otežava stvari. No to ne mijenja na stvari da Ivan iz Katalonije može putovati slobodno od 30. lipnja.