Šah mat u tri poteza! Ovako je Hajrović zabio za 1-0 vodstvo

Dinamo je u uzvratnoj utakmici playoffa Lige prvaka poveo protiv Young Boysa već u 7. minuti. Bila je to jednostavna akcija u tri poteza. Kako je to samo lagano izgledalo. To je Bjeličin Dinamo, zbog ovakvih stvari se ljudi vraćaju na stadion.

Amer Gojak majstorski je pronašao Danija Olma koji se uvukao iza leđa obrane gostiju, primio je loptu i odmah je vratio u sredinu. Sanogo je to katastrofalno očistio, natrčao je Izet Hajrović i pogodio za 1-0.

Lopta se odbila od Wüthricha i prevarila golmana.

