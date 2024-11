Sahin: Igrali smo protiv čvrste momčadi, proslavit ćemo ovo pa tek onda razmišljati o Bayernu

Dinamo je "pao" u 5. kolu Lige prvaka, u Maksimiru je uvjerljiva (3-0) bila Borussia Dortmund. Zagrepčani nisu bili dobri, bez šest važnih igrača, uz neke taktičke rotacije Nenada Bjelice, nisu niti jednom zaprijetili gostujućim vratima. I baš su onako, uz puno trke i truda, pali bez "ispaljenog metka". Blago rečeno.

- Najvažnije je bila pobjeda, nadamo se da se ne radi o ozbiljnoj ozljedi Brandta, ostao je priseban. Jako važan igrač za nas, čak nezamjenjiv. Konačno smo slavili u gostima? Odličan osjećaj, zadnji put je to bilo protiv Club Bruggea. Nije bila jednostavna utakmica, igrali smo protiv dubokog bloka, čvrste momčadi, ali bili smo strpljivi, čvrsti na lopti. Svidjelo mi se kako smo igrali - rekao je Sahin, pa nastavio:

- Defenzivna igra Dinama? To je bila odluka mog kolege, imali smo spremna dva sistema, bili smo spremni na bilo kakvu postavku našeg suparnika. Uspjeli smo napraviti korak naprijed, kad izgubite prije reprezentativne stanke, onda vam se ona čini jako duga. I razmišljate kako igrati protiv nekih momčadi. Analizirat ćemo sve strani što smo vidjeli večeras.

Po prvi put ste nosili kravatu nakon Santiago Bernabeua?

- Kad šef to kaže, ne mogu se protiviti tome. Nema to veze s pouzdanjem ili nečim takvim. Danas sam imao osjećaj da je moram nositi, to sam i napravio. Ne znam ni sam zašto sam je stavio niti sam znao da je nisam nosio od Madrida.

Što večeras nije bilo dobro?

- BIli smo na visokom nivou, ali bilo je nekih stvari koje mi se nisu svidjele. Ima još jako puno na čemu možemo raditi, dečki su obavili dobar posao, ali na kraju sam jako zadovoljan ovom večeri.

Sahin je završio...

- Već za 72 sata nas čeka Bayern, ima vremena za to. Ne mogu točno u detalje, ali puni smo samopouzdanja. Prvo želimo proslaviti veliku pobjedu u Zagrebu, a onda ćemo razmišljati o sljedećim utakmicama. Fokus na Bayernu je tek od sutra - završio je Sahin.