Šahtar odabrao novu državu za domaćinstva u Europi. Igrat će Ligu prvaka u domu velikana?

Šahtar, klub kojem je sportski direktor bivši kapetan "vatrenih" Darijo Srna, zbog rata je već godinama bez stadiona. Europske je utakmice igrao u Poljskoj, Njemačkoj i Sloveniji, a sada bi Ligu prvaka mogao preseliti u London. Kao opcije spominju se Stamford Bridge i Craven Cottage, otkrio je ukrajinski novinar Ihor Burbas. Brentfordov stadion otpao je zbog premalog kapaciteta.

- Stadion je premali, može primiti samo 17.000 ljudi. Šahtar sad bira između dva stadiona, Stamford Bridgea, Chelseajeva stadiona, i Craven Cottagea, doma Fulhama. Craven Cottage može primiti 25.000 ljudi, više nego Brentford - rekao je Burbas.

Foto: DAVID CLIFF

Chelsea se uopće nije plasirao u Europu, a dijelu njegovih navijača ne bi moglo dobro sjesti da će se baš u njihovu dvorištu igrati Liga prvaka koju su osvojili prije četiri godine.

Financijski detalji Šahtarovih domaćinstava na Otoku nisu poznati. Obično se dogovaraju prema fiksnoj odšteti ili pak zaradi od dijela prodanih ulaznica, dok osiguranje i drugo potrebno osoblje za organizaciju utakmice pokriva klub koji ga unajmljuje.