Said dobio poruku da se vrati u Afriku; Vukušić: Hakirali su me Znam da nisam savršen, ali ne mogu prihvatiti da se ovakvo što događa u 2018. godini, posebno od kolega, napisao je Hajdukov Said nakon poruke koju je primio s profila Ante Vukušića. Vukušić tvrdi da je nije on slao