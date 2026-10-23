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UOČI VN AUSTINA

Sainz o kraju F1 sezone u Imoli: Što god FIA odluči, poštujemo...

Piše HINA,
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Sainz o kraju F1 sezone u Imoli: Što god FIA odluči, poštujemo...
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Foto: Kaylee Greenlee
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Williamsov vozač Carlos Sainz uoči VN Austina komentirao je mogući kraj sezone F1 u Imoli, koja se spominje umjesto Abu Dhabija koji se nalazi pod upitnikom zbog rata na Bliskom istoku

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 Vozač momčadi Williams, Španjolac Carlos Sainz Jr, koji obnaša i dužnost direktora Udruženja vozača Grand Prixa (GPDA), izjavio je kako je teško zamisliti da će sezona Formule 1 završi na Bliskom istoku, s obzirom na aktualne vojne sukobe u toj regiji.

Sainz je istaknuo kako je prerano vjerovati da će se posljednje dvije utrke sezone, Velika nagrada Katara (od 27. do 29. studenoga) i Velika nagrada Abu Dhabija (od 4. do 6. prosinca) - održati prema planu.

Čelnici Formule 1 i krovna organizacija FIA i dalje tvrde da će se završni dio sezone održati prema rasporedu, iako se kao moguća alternativa spominje završnica sezone u talijanskoj Imoli, u terminu predviđenom za utrku u Abu Dhabiju.

"Čini se da su oni vrlo uvjereni da će se sve održati," rekao je Sainz uoči ovotjedne Velike nagrade Sjedinjenih Američkih Država u Austinu.

United States Grand Prix
Foto: Kaylee Greenlee

"Što se mene osobno tiče, ne govorim u ime GPDA-a, trenutno mi je vrlo teško biti uvjeren u to, jer se na Bliskom istoku još uvijek mnogo toga događa."

Prema medijskim navodima, Sjedinjene Američke Države i Izrael mogli bi nastaviti s napadima na Iran nakon američkih izbora na sredini mandata (tzv. *midterm* izbora), koji se održavaju 3. studenoga. Na Bliskom istoku također traju rašireni sukobi, pri čemu pobunjeni Huti redovito izvode napade na Saudijsku Arabiju.

Unatoč rezervama s obzirom na trenutno stanje u regiji, Sainz vjeruje da će vozači na kraju imati povjerenja u odluke onih koji o tome odlučuju.

"Ako FIA i Formula 1 procijene da je situacija i dalje sigurna i prihvatljiva, smatram da mi, kao vozači, moramo prihvatiti njihovu odluku," rekao je.

Singapore Grand Prix
Foto: Caroline Chia

"Činjenica je da nemamo uvid u toliko informacija kao oni, stoga se trebamo povesti za njihovim procjenama i vjerovati u njihove odluke," poručio je 32-godišnji Španjolac.

Do kraja sezone još je šest utrka. Ovoga vikenda na rasporedu je VN SAD u Austinu, a potom prema kalendaru slijede VN Meksika (1. studenog), VN Brazila (8. studenog), VN Las Vegasa (21. studenog), VN Katra (29. studenog), te VN Abu Dhabija (6. prosinca).

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