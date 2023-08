VIDEO Salah 'kipio od bijesa' dok je izlazio iz igre. Legendarni napadač je poručio: Šuti i sjedi!

U poslastici prvog kola Premier lige Chelsea i Liverpool remizirali su na Stanford Bridgeu. 'Redsi' su poveli u 18. minuti golom Luisa Diaza, a 'bluesi' su izjednačili krajem prvog poluvremena golom Alexa Disasija.

Najbolji nogometaš Liverpoola, legendarni Mohamed Salah, nije bio oduševljen nakon što ga je trener Jurgen Klopp izvadio iz igre u 77. minuti kako bi ubacio Harveyja Elliotta. Salah je bio najbolji igrač Liverpoola u utakmici, asistirao je Diazu za prvi gol, pogodio je okvir gola, VAR mu je poništio gol za 2-0, a sudjelovao je u još nekoliko dobrih šansi Liverpoola.

Foto: TONY OBRIEN

Salah je bio ljutit što izlazi iz igre prije kraja utakmice, posebno dok je rezultat 1-1 i utakmica može otići u bilo kojem smjeru. Salah je jasno izrazio nezadovoljstvo dok je izlazio iz igre, u znaku protesta je skidao zavoj s ruke dok je izlazio s terena, nije pozdravio Kloppa na putu do klupe, a kada je sjeo je podigao ruke u zraku. Sve dok se na njegovom licu jasno vidjela 'kisela faca'.

Legendarni nogometaš i danas stručni analitičar Sky Sportsa, Roy Keane, dobro zna kako je biti 'usijane glave' na terenu. Keane je bio vrlo temperamentan nogometaš, ali je poručio Salahu da takvom ponašanju nije mjesto na terenu.

Reakciju Salah pogledajte OVDJE.

- U redu je biti uzrujan, ali nemoj da to predugo traje. Okretao je glavu i onda sjeo na klupu s rukama u zraku. Sjedi i šuti! Moraš prihvatiti odluku trenera, možeš biti uzrujan, ali to se ne treba razvlačiti. Vidjeli smo kako bolji igrači od Salaha izlaze iz igre, to je dio igre - rekao je Keane u programu Sky Sportsa nakon utakmice.

Foto: PETER CZIBORRA

Foto: PETER CZIBORRA

Salah je, inače, lovio rekord Premier lige. Mogao je postati igrač s najviše golova u prvom kolu Premier lige, ali Kloppa ne zanimaju rekordi. Objasnio je svoju odluku nakon utakmice...

- Ovdje smo kako bi pobijedili utakmice. Mo je nevjerojatno važan igrač, ali moramo donijeti takve odluke. Trebale su nam svježe noge, on ima 500 raznih rekorda. Ne mogu ih se ni sjetiti.

Prvi put u dresu Liverpoola Salah nije zatresao mrežu u uvodnom kolu Premier lige.