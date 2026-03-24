Salah nije ni otišao, a oni već znaju tko će ga mijenjati? Evo koliko trebaju platiti za njega

Nakon devet godina, 255 golova i statusa legende, Mohamed Salah (33) na kraju sezone napušta Liverpool. Vijest, koju je Egipćanin potvrdio emotivnim videom, označila je definitivan kraj jedne od najuspješnijih epoha u modernoj povijesti kluba.

Dok se navijači opraštaju od svog "kralja", uprava kluba već radi na dovođenju zamjene, a čini se da je glavna meta samo jedna - krilni napadač Bayerna, Michael Olise (24).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:30 Lovren zove Salaha | Video: Instagram / PIROSCHKA VAN DE WOUW

Francuski reprezentativac Michael Olise identificiran je kao idealan nasljednik Salaha na desnom krilu. Otkako je 2024. godine prešao iz Crystal Palacea u Bayern za oko 60 milijuna eura, Olise je eksplodirao i postao jedan od najtraženijih igrača Europe. Ove sezone igra u životnoj formi te je već sudjelovao u više od 35 golova za bavarskog diva, kombinirajući pogotke i asistencije.

Foto: Benoit Tessier

Njegov profil savršeno odgovara onome što Liverpool traži. Ljevak koji ulazi s desne strane, posjeduje izvanredan dribling, viziju i osjećaj za gol. Uz to, ima neprocjenjivo iskustvo igranja u Premier ligi, što smanjuje rizik prilagodbe na zahtjeve engleskog nogometa.

No, dovesti Olisea neće biti nimalo lako ni jeftino. Liverpool je, prema izvještajima koji dolaze iz Španjolske i Engleske, spreman "razbiti banku" kako bi osigurao njegov potpis. Spominju se iznosi koji se kreću od 100 milijuna eura pa sve do vrtoglavih 200 milijuna eura, što bi srušilo sve klupske rekorde i postao jedan od najvećih transfera u povijesti.

Foto: Michaela Stache

Bayern, međutim, drži sve karte u svojim rukama. Oliseov ugovor traje do lipnja 2029. godine i, što je ključno, ne sadrži otkupnu klauzulu. To znači da Bavarci nisu pod pritiskom prodaje i mogu diktirati cijenu. Pregovaračka pozicija Liverpoola ovisit će o želji samog igrača, a čini se da bi upravo ona mogla biti presudna.

Dodatni vjetar u leđa Liverpoolu daje informacija da se iz utrke za Olisea povukao Real Madrid. Kako navode španjolski mediji, u Madridu vjeruju da je Francuz već odlučio vratiti se u Englesku i preuzeti ulogu lidera na Anfieldu. Dok je u Bayernu dio sustava prepunog zvijezda, u Liverpoolu bi dobio priliku postati središnja figura napada i nositelj nove ere, što je izazov koji privlači igrače njegove razine ambicija.

Foto: Michaela Stache

Iako je Olise prva i najglasnija želja, Liverpoolov sportski sektor razmatra i druge opcije. Na popisu se navodno nalaze i 19-godišnji talent RB Leipziga Yan Diomande, krilo Brightona Yankuba Minteh, kojeg odlično poznaje trener Arne Slot, te Christian Pulišić iz Milana kao nešto povoljnija alternativa.