Salah osudio masakr s Novog Zelanda: To je čin čistog zla...

Egipćanin Mohamed Salah zgrožen je zločinom na Novom Zelandu. Naime, Australac Brenton Tarrant (28) usmrtio je najmanje 49 ljudi, a još nekoliko i ozbiljno ranio u dvama napadima na džamije.

Motiv napada bio je vjerske prirode. Napao je muslimansku zajednicu u Christchurchu, a cijeli pokolj snimao je preko društvenih mreža. Prije pokolja slušao četničku pjesmu, sebe je opisivao kao 'običnog bijelca, iz obične obitelji'.

Njegov suludi i bezumni čin naišao je na usudu civiliziranog svijeta, a posebno je pogodio najboljeg igrača Liverpoola, Mohameda Salaha koji se oglasio na društvenim mrežama:

Dreadful news coming out of New Zealand this morning. My condolences go out to the families of those innocent victims who lost their lives in this act of pure evil.