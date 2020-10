- Vrije\u0111ali su me, poni\u017eavali, ismijavali mi se, govorili mi 'Vidi se na \u0161to sli\u010di\u0161, na\u0111i posao, bezvrijedan si'. I onda uleti igra\u010d kluba za koji navijam 50 godina, moj idol i ba\u0161 on me spasi. Pa mi jo\u0161 da lovu za hranu i topliju odje\u0107u. Apsolutni junak, ne samo nogometni - zaklju\u010dio je odu\u0161evljeni besku\u0107nik David Craig.

Neustrašivi Salah! Spasio je beskućnika od huligana pa mu dao novac za hranu i odjeću Uleti igrač kluba za koji navijam 50 godina, moj idol i baš on me spasi. Pa mi još da lovu za hranu i topliju odjeću. Apsolutni junak, ne samo nogometni, kaže beskućnik kojeg je Salah spasio <p>Jedan od najboljih nogometaša svijeta i jedan od najboljih prijatelja našeg <strong>Dejana Lovrena</strong>, egipatski velemajstor <strong>Mohamed Salah</strong>, briljira i na travnjaku i 'u civilu'.</p><p>Liverpoolov 'Faraon' snimljen je sigurnosnim kamerama jedne benzinske postaje u blizini Anfielda kako od nasrtljivih i bezobraznih huligana spašava 50-godišnjeg beskućnika kojem je onda još dao 100 funti, 'za hranu i odjeću'.</p><p><strong>Pogledajte video: Frendovi Salah i Lovren</strong></p><p>- Baš kao na terenu, u Liverpoolovom dresu, Mo je bio nevjerojatan i u toj situaciji na koju većina ljudi često naiđe, ali okrene glavu - priča za <a href="https://www.thesun.co.uk/">The Sun</a> beskućnik <strong>David Craig</strong> kojem je Salah pomogao.</p><p>- Čuo je tu skupinu mladih ljudi što mi govore, kako me vrijeđaju i ponižavaju. Došao je, stao između njih i mene pa im rekao 'Sram vas bilo, za koju godinu sami možete biti u toj situaciji' - kaže Craig.</p><p>- Shvatio sam da ne haluciniram kada sam vidio kako u ruci drž i nudi mi 100 funti. Kakva legenda!</p><p>Sve su snimile nadzorne kamere koje često u kadar uhvate Craiga jer ovaj proteklih šest godina, nakon rastave i raspada obitelji, zapravo živi na ulicama oko Anfielda.</p><p>- Vrijeđali su me, ponižavali, ismijavali mi se, govorili mi 'Vidi se na što sličiš, nađi posao, bezvrijedan si'. I onda uleti igrač kluba za koji navijam 50 godina, moj idol i baš on me spasi. Pa mi još da lovu za hranu i topliju odjeću. Apsolutni junak, ne samo nogometni - zaključio je oduševljeni beskućnik David Craig.</p>