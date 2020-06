Salah stigao na benzinsku: Svo gorivo išlo je na njegov račun!

Premierligaški nogometaši vratili su se u klubove i za tjedan dana nastavit će prvenstvo, a Mohamed Salah (27) je između treninga oduševio kad se pojavio na benzinskoj crpki i svima platio benzin

<p>S Liverpoolom će ove sezone najvjerojatnije dignuti trofej Premiershipa, a jedan od omiljenijih igrača iz engleske lige još je jednom oduševio. Ovaj put <strong>Mohamed Salah </strong>(27) to nije napravio na terenu već izvan njega. I to na benzinskoj crpki! </p><p>'Faraon' je došao na benzinsku crpku kad se vraćao s treninga Liverpoola te oduševio okupljene. Neki su se s njim željeli fotografirati, a on je otišao i korak dalje te je svima koji su se u tom trenutku nalazili na benzinskoj crpki platio račune za gorivo. </p><p>- Kako ga ne voljeti - jedan je od komentara na društvenim mrežama.</p><p>'Redsi' bi na Goodisonu za deset dana mogli osigurati naslov prvaka nakon 30 godina protiv gradskog rivala <strong>Evertona</strong>. Naravno da se to dogodi, <strong>City </strong>treba izgubiti protiv <strong>Arsenala</strong>. Pobijede li 'građani' 'topnike', <strong>Liverpoolu </strong>će trebati još šest bodova za naslov prvaka.</p>