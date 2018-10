Salah zabio izravno iz kornera pa morao van jer se ozlijedio...

Zbog ozljede mišića Mo Salah morao je izaći iz igre u završnici utakmice Egipta i Eswatinija (4-1). Golgeter Liverpoola nije mogao nastaviti susret nakon jednog starta i otišao je u svlačionicu šepajući, no vrlo brzo nakon utakmice stigle su dobre vijesti.

- Radi se o ozljedi mišića, a kako je rezultat bio 4-1 za nas, odlučili smo da se Mo ne vraća u igru iz predostrožnosti - rekao je liječnik egipatske nogometne reprezentacije.

Foto: MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Salah je i ovog puta pokazao dio svoje nogometne magije - ovaj put zabio je ljevicom izravno iz kornera!

To mu je inače 38. gol u 60 nastupa za Egipat, koji je trenutačno vodeća momčad kvalifikacijske "skupine J" za Afrički kup nacija sa šest bodova, koliko ima i drugoplasirani Tunis uz utakmicu manje.

Meanwhile, Mo Salah tonight scored directly from a corner for Egypt 🇪🇬



😮😮😮 #LFC pic.twitter.com/aHjPqHBpAF