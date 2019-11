Šamanić: Pa trebam umrijeti da bih dobio slobodno bacanje

Luka Šamanić (19) u lipnju je izabran kao 19. izbor na ovogodišnjem NBA draftu. Izabrali su ga San Antonio Spursi, a trenutačno igra za njihovu razvojnu momčad - Austin Spurse, gdje je poslan zajedno s ostalim rookiejima poput Keldona Johnsona.

Zagrebački talent zasad igra prilično dobro, zabija oko 15-ak poena po utakmici s osam uhvaćenih skokova, a za Hoopster je otkrio kako Razvojna liga nije nimalo lako natjecanje:

- Istina, puno se igra jedan na jedan te nema tu previše timske igre, ali Razvojna liga je fizički nevjerojatna. Svi su u punoj spremi, a većina igrača brza je i iznimno atletična. Faulovi? Gotovo da se i ne sviraju… Trebaš umrijeti da dobiješ slobodno bacanje - šaljivo je otkrio Luka.

Ono što iznenađuje je da Šamanić nema popodnevne treninge. U Europi je to normalna stvar, a prošle sezone američki centar Glen Davis je pobjegao iz Zadra jer je, tvrdi, trenirao šest i pol sati dnevno!

- Oni ne vjeruju u popodnevni trening. Jutarnji i to je to. Popodne služi za relaksaciju igrača, ujutro se trenira dva do tri sata i to je sve.

Luka je puno vremena proveo trenirajući s Timom Duncanom, a igrači su ga u nekoliko navrata usporedili i s Manuom Ginobilijem. Ipak, jedini cilj zasad mu je pomoći momčadi, igrati obranu i hvatati skokove.

Iako ga prijatelji već sad stalno posjećuju u Americi, naravno da mu nedostaju i oni i obitelj, a uz to naravno i - kuhinja:

- Ma hrana je ovdje okej, ali nije to Europa...