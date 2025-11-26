Obavijesti

Sport

Komentari 4
TORCIDI NAJJEFTINIJE

Samo članovi Dinama mogu na derbi s Hajdukom. Ovo su cijene

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: < 1 min
Samo članovi Dinama mogu na derbi s Hajdukom. Ovo su cijene
Dinamo i Hajduk sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prodaja ulaznica za utakmicu Dinamo - Hajduk počinje u četvrtak putem interneta. Najjeftinije ulaznice plaćaju navijači iz Splita, a pet puta skuplje su za zapad dolje

Zagreb će u subotu, 6. prosinca biti domaćin velikog derbija hrvatskog nogometa. Dinamo na Maksimiru dočekuje Hajduk u sklopu 16. kola HNL-a. Susret je zakazan za 15 sati, a iz Maksimira su u srijedu objavili detalje oko prodaje i cijene ulaznica.

Pokretanje videa...

Golovi na susretu Dinamo - Varaždin 02:06
Golovi na susretu Dinamo - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Na zapadnu i sjevernu tribinu smjet će isključivo članovi Dinama, odlučili su iz kluba. Internetska prodaja započinje u četvrtak u 11 sati i traje do početka utakmice. Na dan dvoboja ulaznice će se moći kupiti i na blagajnama od 11 do 15.45.

Godišnje ulaznice vrijede i za ovaj susret, a klub podsjeća da je uvedena mogućnost prepuštanja mjesta putem online servisa do subote u 12 sati , čime se oslobađa sjedalo za slobodnu prodaju.

Zagreb: BBB tijekom utakmice protiv Hajduka razvili veliku kostursku glavu
Zagreb: BBB tijekom utakmice protiv Hajduka razvili veliku kostursku glavu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Cijene ulaznica Dinamo - Hajduk

  • Zapad dolje: 25 eura
  • Zapad gore: 15 eura
  • Sjever dolje: 10 eura
  • Jug (prodaje Hajduk): 5 eura

Besplatne ulaznice za članove ne vrijede za ovaj derbi. Svaki član može kupiti ulaznicu samo za sebe ili druge članove, uz obavezno predočenje osobnog dokumenta i članske iskaznice. Ulazi na Maksimir otvaraju se dva sata prije početka utakmice.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Govore joj da nije REALna: Zbog zanosne Marije se vrpolje sugovornici dok ih intervjuira
REALOVA VODITELJICA

FOTO Govore joj da nije REALna: Zbog zanosne Marije se vrpolje sugovornici dok ih intervjuira

Bivša talijanska manekenka Maria Arreghini rado je viđeno lice na televiziji Real Madrida. Pridružila im se prošle godine i ekspresno donijela rast gledanosti
FOTO Nogometaš od 80 mil. € uskoro ide pred oltar. Vjenčat će se s glumicom za odrasle...
OSVOJILA MU SRCE

FOTO Nogometaš od 80 mil. € uskoro ide pred oltar. Vjenčat će se s glumicom za odrasle...

Nogometaš Nicolas Pepe (29), član Villarreala, kojeg je Arsenal prije sedam godina platio 80 milijuna eura, u ljubavnoj je vezi s glumicom za odrasleTeannom Trump (29), a šuška se kako će uskoro stati pred oltar
FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu
PREPOZNATLJIVO LICE S TELEVIZIJE

FOTO Modrićev suigrač ljubi 10 godina stariju bujnu voditeljicu

Eleonora Incardona (35) voditeljica je na DAZN televiziji, a utakmice talijanske lige postale su nezamislive bez nje. U vezi je s talijanskim reprezentativcem Samueleom Riccijem. Prati Milan i Inter, javlja se kraj terena, voli i golf, Formulu 1, brze automobile... I prati je više od milijun ljudi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025