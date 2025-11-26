Samo članovi Dinama mogu na derbi s Hajdukom. Ovo su cijene

Zagreb će u subotu, 6. prosinca biti domaćin velikog derbija hrvatskog nogometa. Dinamo na Maksimiru dočekuje Hajduk u sklopu 16. kola HNL-a. Susret je zakazan za 15 sati, a iz Maksimira su u srijedu objavili detalje oko prodaje i cijene ulaznica.

Pokretanje videa... 02:06 Golovi na susretu Dinamo - Varaždin | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Na zapadnu i sjevernu tribinu smjet će isključivo članovi Dinama, odlučili su iz kluba. Internetska prodaja započinje u četvrtak u 11 sati i traje do početka utakmice. Na dan dvoboja ulaznice će se moći kupiti i na blagajnama od 11 do 15.45.

Godišnje ulaznice vrijede i za ovaj susret, a klub podsjeća da je uvedena mogućnost prepuštanja mjesta putem online servisa do subote u 12 sati , čime se oslobađa sjedalo za slobodnu prodaju.

Zagreb: BBB tijekom utakmice protiv Hajduka razvili veliku kostursku glavu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Cijene ulaznica Dinamo - Hajduk

Zapad dolje: 25 eura

Zapad gore: 15 eura

Sjever dolje: 10 eura

Jug (prodaje Hajduk): 5 eura

Besplatne ulaznice za članove ne vrijede za ovaj derbi. Svaki član može kupiti ulaznicu samo za sebe ili druge članove, uz obavezno predočenje osobnog dokumenta i članske iskaznice. Ulazi na Maksimir otvaraju se dva sata prije početka utakmice.