Prodaja ulaznica za utakmicu Dinamo - Hajduk počinje u četvrtak putem interneta. Najjeftinije ulaznice plaćaju navijači iz Splita, a pet puta skuplje su za zapad dolje
Samo članovi Dinama mogu na derbi s Hajdukom. Ovo su cijene
Zagreb će u subotu, 6. prosinca biti domaćin velikog derbija hrvatskog nogometa. Dinamo na Maksimiru dočekuje Hajduk u sklopu 16. kola HNL-a. Susret je zakazan za 15 sati, a iz Maksimira su u srijedu objavili detalje oko prodaje i cijene ulaznica.
Na zapadnu i sjevernu tribinu smjet će isključivo članovi Dinama, odlučili su iz kluba. Internetska prodaja započinje u četvrtak u 11 sati i traje do početka utakmice. Na dan dvoboja ulaznice će se moći kupiti i na blagajnama od 11 do 15.45.
Godišnje ulaznice vrijede i za ovaj susret, a klub podsjeća da je uvedena mogućnost prepuštanja mjesta putem online servisa do subote u 12 sati , čime se oslobađa sjedalo za slobodnu prodaju.
Cijene ulaznica Dinamo - Hajduk
- Zapad dolje: 25 eura
- Zapad gore: 15 eura
- Sjever dolje: 10 eura
- Jug (prodaje Hajduk): 5 eura
Besplatne ulaznice za članove ne vrijede za ovaj derbi. Svaki član može kupiti ulaznicu samo za sebe ili druge članove, uz obavezno predočenje osobnog dokumenta i članske iskaznice. Ulazi na Maksimir otvaraju se dva sata prije početka utakmice.
