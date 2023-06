Samo dvije U-21 generacije nisu izgubile od Španjolske! I pola tih igrača došlo je do A vrste...

Livaković je postao nezamjenjiva 'jedinica', Jedvaj i Ćaleta-Car s važnim ulogama u jednom razdoblju, Rog do ozljede, Ćorić je bio na velikom natjecanju, Perić i Krovinović godinama tu negdje, blizu A selekcije. To je dio momčadi. Otprilike polovica. Oni koji su dospjeli do A reprezentacije iz jedine hrvatske U-21 generacije koja je pobijedila Španjolsku!