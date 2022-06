Samo je jedan Hrvat stao pred novinare: 'Nezreli smo. Ovaj ide 20 godina ulijevo i probije te...'

Mario Hezonja (27) bio je najraspoloženiji u teškom porazu hrvatske košarkaške reprezentacije u Ljubljani od Slovenije 97-69 (33-8, 21-27, 22-16, 21-18). Zabio je Dubrovčanin 22 koša i smogao hrabrosti stati pred novinare, jedini od hrvatskih reprezentativaca.

- Mi smo mlada momčad, dosta novo to sve izgleda, bili smo nezreli u nekim situacijama. Treba biti strpljiv, nemam što previše obećavati i govoriti neke gluposti, nikad to nisam radio. Treba strpljenja, raditi i nastaviti razvijati ove mlade igrače. Koliko smo god bolji od njih individualno, ne možeš sam u današnjoj košarci, nažalost. Ali tako je kako je. Vjerujem u ove momke, u Dina, Stojka, u sve. Borit ćemo se, poginut ćemo da napravimo rezultat - rekao je Hezonja.

POGLEDAJTE VIDEO: Atmosfera u Ljubljani

Finska je pobijedila Švedsku, a u nedjelju je treba svladati i Slovenija kako bi Hrvatskoj dala šansu da pobjedom nad Finskom uđe u iduću fazu kvalifikacija.

- Ne zanima me kako su drugi odigrali. Dobro, Finci su dobili, ali mi smo išli da dobijemo obje. Naravno da sad moramo u Zametu dobiti Fince i to je to. Nemamo što previše pričati gluposti, znamo što slijedi - rekao je Hezonja.

Što se dogodilo u prvom poluvremenu s Hrvatskom?

- Ubili su nas, pretrčali, nadskakali. Dogovorili smo se oko Tobeyja, samo jednu stvar radi čovjek na terenu, zabije nam pet puta zaredom. Nezrela smo momčad, trebamo raditi. Vjerujem u sve, treba zvati sve igrače, novi smo i trebamo se uigrati. Zubac je ponovno došao, ja sam tu, Bojan je tu - rekao je.

Je li ga nešto iznenadilo kod Slovenaca?

- Ništa nas nije iznenadilo, jednostavno smo nezreli, to je razlog zašto smo izgubili. Nema tu iznenađenja, danas svi znamo tko što radi. Ovaj (Dragić, op.a.) ide 20 godina ulijevo, danas ga probije ulijevo i zabije koš. Nemamo tu što pričati o pripremama - kazao je Hezonja i nastavio:

- Imamo individualnu kvalitetu, ali oni su zajedno, ti su ljudi osvojili Eurobasket i na neki način su mi motivacija. Svaka im čast, vidi se da su na okupu dugo vremena, igraju jedan za sve.

Je li imao osjećaj da je gotovo nakon pet, šest minuta?

- Ne, govorio sam da se možemo vratiti i na klupi i u svlačionici. Vratili smo se protiv Švedske, možemo se vratiti protiv bilo koga, samo treba vremena. Treba nastaviti igrati našu košarku. Jesmo li vjerovali da se možemo vratiti? Vjerovao sam i vjerovat ću u nas - zaključio je košarkaš ruskog Unicsa.

Izbornik: Mentalno nismo bili unutra

Izbornik Damir Mulaomerović skakao je za vrijeme utakmice, dobio je i tehničku zbog prigovora na suđenje, kao i Bojan Bogdanović. No ništa nije moglo podići Hrvatsku iz ponora.

- Bila je prava utakmica i nismo mogli uspjeti pod ovakvim pritiskom. Utakmica je završila u prvom periodu, Dončić i Goran Dragić su dominirali i nismo ništa mogli obraniti. Sve je do kraja bilo podređeno hvatanju, mentalno nismo bili unutra. Dobra je stvar što ćemo proći ako dobijemo Finsku, to je jedino dobro - govorio je izbornik, no prije toga bi Slovenija (očekivano) trebala pobijediti Švedsku.

- Pokušavali smo danas, ali bili smo izvan utakmice. Čestitam velikoj momčadi Slovenije, posebno Dončiću koji sve oko sebe čini boljima i Dragiću, pravom lideru - dodao je Mulaomerović.

Što je presudilo?

- Prva četvrtina bila je odlučujuća, sve ostalo samo pokušavanje da stignemo rezultat. Bili smo tromi, dok je Slovenija bila lagana i rastrčana. Dončićeva i Dragićeva kvaliteta su presudile. Svaki put kad bismo se malo približili, primili bismo tricu. Defenzivno nismo bili dobri, a ovo treba što prije zaboraviti. Čekaju nas Finci i moramo biti puno bolji. Oni su dobili Švedsku, a mi se moramo dignuti i pred našom publikom doći do pobjede koja bi nas gurnula dalje - zaključio je Mulaomerović.

Hezonja je na konferenciji za medije podcrtao:

- Možemo napisati knjigu o ovakvim utakmicama ili šutjeti o njima. Čestitke Sloveniji, mi nismo bili na razini da dobijemo danas, ali bit ćemo uskoro. Nadam se da ćemo doći do njihove razine. Čestitke Goranu Dragiću i hvala mu na velikoj karijeri koju je napravio.

Najčitaniji članci