Samo jedna vodeća momčad u Europi zabija manje od lidera HNL-a: 'Konkurencija je slaba'

Hajduk je po mnogočemu jedinstven klub u svijetu nogometa, a u ovoj sezoni je jedinstven i po tome što je u 14 kola postigao svega 16 golova, a na vrhu je prvenstvene ljestvice!?

Bijeli su osvojili 30 bodova u 14 utakmica, odnosno 2.14 u prosjeku, a zabijaju 1.14 golova u prosjeku, i ako nastave ovim tempom do kraja sezone skupit će 77 bodova i zabiti 41 gol. Samo jednom u ligi 10 prvak je postala momčad s manje bodova: Dinamo je u sezoni 2017/18. skupio 73 boda, a bio je i prvak lige 10 s najmanje postignutih golova, u sezoni 2019/20. zabio je 62 gola.

POGLEDAJTE SAŽETAK: Osijek - Hajduk 0-1

Pokretanje videa ... sažetak osijek hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Usporedbe radi, u najboljim europskim ligama samo je vodeća momčad Ligue1, Nica, po broju postignutih golova uz bok Hajduku, Francuzi su zabili 13 golova iz 11 utakmica, dakle tek nešto više, 1.18 u prosjeku po utakmici. Sve ostale vodeće momčadi su kudikamo efikasnije: Manchester City je zabio 28 golova u 11 utakmica, Inter 27 u 11, Bayer Leverkusen 30 u 10, Girona 29 u 12, PSV 41 u 11, Sporting 22 u 10, Union SG 31 u 13, Celtic 28 u 12, RB Salzburg 29 u 13, Galatasaray 21 u 11...

I u zemljama u okruženju vodeće momčadi zabijaju više. Slovensko Celje 31 gol u 14 utakmica, srpski Partizan 33 u 13, Borac iz Banja Luke 26 u 13, crnogorski Dečić 22 u 15...

Trebalo se dobro potruditi i pročešljati sve ljestvice da bismo pronašli europsku momčad koja predvodi ligu svoje zemlje, a da u prosjeku postiže manje golova od Hajduka. Od 55 europskih liga samo azerbejdžanski PFC Zire postiže manje, u 12 utakmica zabio je jednako toliko golova, dakle gol u prosjeku po utakmici.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Naravno, do kraja sezone sve se još stigne promijeniti i popraviti, no za to će Mislav Karoglan morati naći načina da momčad pomogne Marku Livaji, morat će pripremiti Aleksandra Trajkovskog da može odigrati svih 90 minuta, morat će aktivirati privremeno umirovljenog Nikolu Kalinića, a i ostali će igrači morati dati puno veći doprinos...

- Podatak da momčad s tako malo postignutih golova drži vrh ljestvice je kuriozitet, ali treba uzeti u obzir i da je konkurencija slaba. Dinamo je rasprodao najbolje igrače i u ovoj sezoni gube više utakmica nego inače, Osijek i Rijeka nisu ništa naročito, jednu dobiju pa dvije upropaste... Ni Hajduk nije dominantan, dosta su kupovali i doveli, ali nisu doveli pravu napadačku kvalitetu i zato malo zabijaju - kaže nam legendarni centarfor Hajduka Zlatko Vujović (65) i dodaje:

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

- Još je nekoliko kola do kraja jeseni i vidjet ćemo kako će se na zimu miješati karte. Pitanje je tko će i kako reagirati. Dinamo je zaradio ogroman novac od prodaje igrača i sigurno će kupiti par pojačanja, neće dozvoliti da mu netko tako lako uzme prvenstvo. Hajduk također mora reagirati. Ako ne na tržištu, onda barem vraćanjem Kalinića. Kale je iskusan napadač koji i danas izgleda fizički savršeno, i prava je šteta što ga se Leko tako lako odrekao. Što znači izjava: "Mi igramo s jednim napadačem, a to je Livaja"?! A što kad se Livaja ozlijedi, kad dobije kartone, kad nije u formi, kad je umoran...? Nije ni on stroj, moraš imati adekvatnu zamjenu. Uostalom, moraš imati na klupi igrača koji će s Livajom u paru u zadnjih 15-20 minuta donijeti novu energiju i preokret kad ti to treba. A Kale to sve svojim iskustvom i kvalitetom može, pa on izgleda kao da mu je 30, a ne 35 godina...

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Legendarni napadač zadovoljan je kako je Hajduk izgledao u prvom poluvremenu u Osijeku.

- Prvo poluvrijeme je model kako, sad taj model treba preslikati i na drugo poluvrijeme, treba produžiti razdoblje dobre igre. Igrači su pokazali da znaju, sada ih treba podići da to rade u dužem razdoblju utakmice. Uz dužno poštovanje drugim klubovima, Hajduk svima osim Dinamu, donekle i Rijeci i Osijeku mora zabiti tri-četiri gola, pogotovo na Poljudu. Pa neka oni zabiju gol-dva... Ali to se ne događa. Ovo je liga u kojoj svatko svakoga dobiva, ali ne zbog toga što su ovi dolje dobri, nego zbog toga što su ovi gore rasprodali kvalitetu i sada im treba vremena da je obnove. Očito će ove sezone prvak postati momčad s jako malim brojem bodova.

Zlatko je uvijek kritičan prema igračima koje Hajduk dovodi, što je i razumljivo, on pamti vremena kad su u Hajduku mogli igrati samo vrhunski znalci.

- Mi stalno izvlačimo neke pouke, a nikako da izvučemo pouku da igrač koji dolazi u Hajduk mora biti puno bolji od ovih koje Hajduk ima. Mora biti top igrač, jer u protivnom uzima mjesto mladom igraču koji bi jednom mogao postati top igrač. Samo, takav mladi igrač kad dobije priliku, mora 'dimiti' 100 na sat, mora pokazati koliko mu je stalo. Sjećam se da je nas, kad bismo ušli u igru, više bilo strah Dražena Frfe Mužinića nego trenera. Ako netko ne bi "ginuo", Frfa bi ga prvi uhvatio za uho i objasnio mu neke stvari...

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

A opet, i takvom velikom Hajduku koji je pod Ivićem često pobjeđivao 1-0 publika je znala zviždati. Baš kao što su zviždali ovom, koji je od 19 utakmica u ovoj sezoni više od pola završio rezultatom 0-0 ili 1-0.

- Istina, zviždalo nam se krajem sedamdesetih jer su naši navijači navikli ne samo na trofeje i pobjede, nego i na lijepu i atraktivnu igru. Ne zaboravimo da je Hajduk u sedamdesetima osvojio četiri prvenstva i pet kupova, da je dva puta igrao četvrtfinala Kupa prvaka, pa polufinale i četvrtfinale Kupa pobjednika kupova, ali i da smo igrali lijep nogomet. Navijači kao navijači, uvijek žele više, ali Ivić je bio pragmatičan, znao je složiti igru tako da i bez umiranja u ljepoti osvajamo bodove.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Ono je bila drugačija liga, veliki klubovi i igrači, nisi mogao baš igrati otvoreno svaki put. Ne može se usporediti snaga tih klubova s većinom ovih s kojima Hajduk igra danas. Ponavljam, uz dužno poštovanje svima, pravi Hajduk ne smije prosipati bodove protiv Istre, Gorice, Rudeša... Ako možeš trčati, igrati i dominirati protiv Osijeka, zašto nisi mogao protiv Rudeša? Koji grč i pritisak, ako si u grču protiv Rudeša, onda nisi igrač za Hajduk.

Do reprezentativne stanke je još jedna utakmica protiv Varaždina, a onda još tri prije zimske stanke.

- Treba zadržati poziciju u vrhu i na zimu se pojačati i pripremiti, treba popraviti igru, a igra će donijeti i golove i rezultat. Ima dosta iskusnih igrača i samo ih treba posložiti, a po meni i pojačati. Obrana je dobra, ali napad nije. Kalinić može biti jedno od rješenja, da bude uz momčad i po potrebi pomogne. On ima volje i želje, redovito trenira, treba ga samo "pustiti s lanca" i ja sam siguran da može pomoći u borbi za naslov prvaka. Ne može Livaja sam igrati i zabijati, a nema kome odložiti loptu kad je dobije na 15-20 metara od gola. Čudim se što čekaju do sada, a znaju da nemaju napadačke kvalitete... - zaključuje Vujović.