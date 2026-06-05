Samo u 24sata! Tri ekskluzivna dara u tri dana i najopsežnije praćenje Svjetskog prvenstva

Uoči početka Svjetskog prvenstva, 24sata svojim čitateljima donosi posebne sadržaje koji će obilježiti dane prije prvog sučevog zvižduka. Od velikog postera "vatrenih" i vodiča kroz prvenstvo do nove navijačke himne Nereda i Zaprešić Boysa, čitatelje očekuju tri ekskluzivna dara u tri dana, uz svakodnevno praćenje svih najvažnijih događaja s terena.

Foto: 24sata

Već u utorak, 9. lipnja, uz 24sata stiže veliki dvostrani poster hrvatske nogometne reprezentacije te raspored svih utakmica Svjetskog prvenstva. Navijači će tako na jednom mjestu imati pregled cijelog turnira, ali i uspomenu na reprezentaciju koja ponovno kreće u borbu za svjetski vrh.

Dan poslije, u srijedu, 10. lipnja, čitatelji dobivaju specijalni prilog na čak 32 stranice posvećen najvećem nogometnom događaju godine. U njemu ih očekuju detaljni prikazi svih reprezentacija, analize skupina, ključni igrači, favoriti prvenstva te brojne zanimljivosti koje će obilježiti Mundijal.

Navijačka atmosfera dodatno će se rasplamsati u četvrtak, 11. lipnja, kad će uz novine biti dostupna posebna kartica s QR kodom za ekskluzivno slušanje nove navijačke pjesme "Srce vatreno 2" u izvedbi Nereda i Zaprešić Boysa. Nastavak jednog od najprepoznatljivijih navijačkih glazbenih projekata stiže upravo uoči prvih utakmica hrvatske reprezentacije.

No, posebni sadržaji ne završavaju darovima. Tijekom cijelog Svjetskog prvenstva reporteri 24sata izvještavat će izravno s mjesta događaja, donoseći ekskluzivne priče, reportaže, intervjue i sadržaje iz pozadine najvećeg sportskog spektakla na svijetu. Čitatelji će svakodnevno moći pratiti sve ono što kamere često ne zabilježe, kroz autentične priče i dojmove s terena.

Od posebnih izdanja i navijačkih poklona do ekskluzivnih sadržaja s lica mjesta, 24sata svojim čitateljima i ovog ljeta donosi najpotpunije iskustvo praćenja Svjetskog prvenstva.