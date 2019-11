'Letio sam iz škole 6 puta, sam odgajam kćer. Spasio me sport'

Ma, brate, dobro sam. Kroz ove dvije godine pitao sam se kako ću se osjećati nakon prvog poraza i moram reći da mi je ovo bila dobra lekcija. Dao sam sve od sebe, bio sam blizu i malo mi je falilo da pobijedim, ali nije bilo suđeno. Pudzianowski se pametno borio, u pravo vrijeme napravio rušenje i eto, započeo je za 24sata bosanskohercegovački borac Erko Jun (29).

Ermin Junuzović, odnosno skraćeno Erko Jun, izgubio je u glavnoj borbi KSW-a 51 u zagrebačkoj Areni od legendarnog Poljaka Mariusza Pudzianowskog (42) tehničkim nokautom u drugoj rundi. Bio je blizu pobjedi, no trenutak nepažnje koštao ga je prvog poraza u karijeri (3-1).

- Za vrijeme borbe nisam osjetio kako mi Pudzia gura prste u oči, ali na snimci se to bolje vidjelo. Poslije me malo boljelo oko očiju, no nije ništa ozbiljno. Moja greška u meču je bila što sam išao na nokaut i dolazio mu previše blizu. Ima stvarno veliku glavu i udarao sam ga jako, svaka mu čast na izdržljivosti, očito mu treba više da padne. Stisnuo mi je kukove u 'full mountu' i preuzeo kontrolu - objasnio je Jun poraz na KSW-u 51 u Areni.

Slobodnom se borbom počeo baviti prije dvije godine na poticaj našeg ponajboljeg MMA borca Roberta Soldića (24). Tu su suradnju prepoznali i hrvatski navijači koji su mu dali veliku podršku. Najavljivao je kako se nada da će u Areni publika stati uz balkanske borce, ali ovakvu podršku nije očekivao.

- Podrška publike nije bila normalna. Kad sam to čuo, prošli su me trnci. Htio sam se dokazati pred tim ljudima i bilo je nevjerojatno kad je publika usred borbe vikala 'Erko, Erko'. Uvijek sam bio skroman i htio sam ljudima prezentirati tu balkansku borbenost koja čuči u meni. Publika je fućkala kad sam izgubio i vidio sam da je i njima to puno značilo, a reakcije i čestitke na dobro odrađenoj borbi nakon poraza bile su ispunjujuće. Osjećao sam se zahvalno, mnogo mi to znači - zahvalio se Jun hrvatskim navijačima.

Oduševila ga je zagrebačka publika

Do kaveza je hodao uz taktove pjesme Halida Bešlića 'Vraćam se majci u Bosnu'. U intervjuu za 24 sata najavljivao je kako za ulazak u Arenu sprema nešto specijalno za njegove Balkance te da će ulazna pjesma 'oduševiti raju'.

- Da, da, Joker (op.a. Aleksandar Ilić iz Srbije) me malo preduhitrio s Dvornikom (ulazio je uz pjesmu 'Ti si mi u mislima'), ali moja je pjesma bila svojevrsna poruka i zahvala majci na svemu što je učinila za mene. Znao sam i da ljudi u Hrvatskoj vole Halida kao i mnogi koji nisu bili iz Hrvatske, a došli su u Arenu. Nisam dugo bio u Bosni pa sam želio ući u kavez uz tu pjesmu. Nisam se još 'vratio u potpunosti', vjerojatno ću malo navratiti u prosincu - razjasnio je BiH borac s belgijskom adresom izbor ulazne pjesme.

Dva su nam prizora u Areni malo uzela pozornost. Prvo, po ulasku u prostor za medije, tamo je bio Erko Jun, samo malo viši. Zatim smo na ulasku u dvoranu vidjeli još jednog Erka Juna, samo je bio malo niži te se kretao uz pomoć hodalice, a nakon borbe pravi je Erko Jun došao do njega i poljubio ga u čelo.

- Ha, ha, ma ima sličnosti. Brat jest malo viši. On je uvijek uz mene i on je moja najveća psihička podrška. A Slađan je momak kojeg sam upoznao kad sam radio u Švicarskoj. On je moj veliki fan. Kad god sam radio, zvao sam ga da bude uz mene. Nije propustio nijednu moju borbu, a mnogi prijatelji s kojima sam stvarno dobar nisu ni kupili PPV kako bi me pogledali. A on s takvim životnim problemom me prati svuda i moj je najveći pratitelj i prijatelj. Poput familije mi je, želim da bude sretan - emotivno je objasnio Ermin.

No, nije sve išlo glatko za Erka. Kao dijete se iz ratne Bosne i Hercegovine s roditeljima preselio sjevernije, a težak obiteljski događaj malo ga je 'izbacio iz kolosijeka', ali i, kako će se na kraju ispostaviti, naučio mnoge životne mudrosti.

- Dvaput sam kretao od nule. Prvo kad smo došli iz rata u Njemačku, odnosno Belgiju, a poslije toga kad su mi se roditelji razveli. Svi smo mi ljudi, uz trud i odricanje sve dolazi. Nije bilo lako. Ta situacija nije bila dobra za mene, to se odrazilo i u školi. Naime, nisam bio dobar, nije mi to išlo. U srednjoj sam bio izbačen iz škole jer sam istukao profesora tjelesnog, a kasnije sam bio izbačen iz pet škola - iskreno je priznao Erko i 'posuo se pepelom':

Morao je preuzeti očevu ulogu u obitelji

- Mozak mi je počeo raditi. Shvatio sam da moram postati 'glava obitelji' i da tu agresiju moram izbaciti na drugi način, ali i završiti bar neku školu. Počeo sam se baviti fitnessom i tamo sam se dobro osjećao, a mama mi je i sredila prvi posao u teretani. Sport me spasio. Tada sam upisao školu u koju sam išao dva dana, dok sam tri dana radio. Prvo sam trenirao ljude 'za džaba', a onda me je kasnije krenulo. Krenuo sam i s natjecanjima i sve je bilo bolje za mene. Krenulo me.

U tinejdžerskim danima Erko je sazrijevao na razne načine. A već je i onda imao nekakve početke MMA karijere. Nisu bili baš profesionalni ni primjereni, ali svaki početak je težak, reklo bi se...

- A ja, brate - iskoristio je svoju simpatičnu poštapalicu Erko pa nastavio - potukao sam se kad sam išao van. Nisam bio jedan od onih koji su tražili probleme, nisam izazivao. Već kad je trebalo, prvi sam uskočio u šoru. A nokautirao sam i veće i jače od sebe, tada sam znao da imam taj 'KO power' - našalio se Jun.

Kako mu je majka pomogla pri zaposlenju, a medalje i neke novčane nagrade su se počele redati, Erko se odlučio na hrabar poslovni potez. Ili lud - još je Aristotel rekao da nije bilo genija koji nije bio i pomalo lud. S bratom je otvorio dućan s robom u samom centru Antwerpena, odmah kraj Gucci prodavaonice. No, rashodi su bili veliki, a prihodi nedovoljni, pa je isti zatvorio i odlučio se posvetiti drugom poslu.

Najveća škola mu je ona - životna

Postao je fitness model, a proslavio se i na društvenim mrežama gdje ga prati oko 6 milijuna ljudi te je popularniji od sunarodnjaka Edina Džeke (oko 4 milijuna), dok mu je s 5.7 milijuna pratitelja uz bok Miralem Pjanić.

- Sad i MMA promoviram na Instagramu. Kad sam krenuo trenirati mnogi nisu vjerovali u mene. Sad imam dosta lojalnu publiku. Ljudi koji su me pratili u fitnessu nastavili su i u slobodnoj borbi. A što se tiče dućana, to nije bilo suđeno. Bilo je to dobro iskustvo, kažu 'ne znaš, dok ne probaš'. Brat sad ima plaću u drugoj tvrtki i nema stresa, taj je dućan bio veliki stres. A ja sad nosim što želim i još me plaćaju za to - jasan je bosanskohercegovački borac.

A kad te krene, zašto se ne i počastiti. Iako je čvrsto na nogama, kao i mnogi muškarci odmalena je bio zaljubljen u automobile. Pa si je nakon životnih uspjeha, odlučio priuštiti dječački san. Od 600 'konja'. Članica UFD Gyma Sara Luzar Smajić kroz šalu je rekla kako svi u dvorani znaju da je stigao Jun.

- Istina je, imam Mustang GT iz 2017. i stvarno se čuje. Sponzor mi je nabavio auspuh iz Amerike, ma najglasniji je u regiji. Htio sam kupiti auto s 'eco boostom', ali brat mi je rekao da ću žaliti cijeli život ako to uzmem jer zna o čemu sam sanjao od djetinjstva. Kad onako staneš na semaforu i stisneš gas, taj zvuk. Trudio sam se za to i morao sam si ispuniti dječački san - govori je Erko o svojoj ljubavi.

Najveća ljubav u životu ipak mu je kćer Anisa (3). Nju je dobio s Ruskinjom Oksanom Almom s kojom više nije u vezi.

- Dogodilo se. Nisam želio bježati od odgovornosti. Rekao sam si da je na meni da budem dobar otac. Njezina mama je bila u Njemačkoj, odjednom se sve promijenilo. Ona je već imala kćer i tada sam se odlučio na promjene. Probali smo i u Belgiji, nije išlo. Bilo je tu svega, bolje ne o tome. Anisa je sad sa mnom i mojom majkom koja ju čuva kad ja ne mogu biti s njom. I njoj neću dati da zanemari školu, škola je jako bitna. Važno mi je da ima dobru budućnost i da je moje dijete sretno - rekao je ponosni otac koji je trenutno slobodan.

Otac, borac, glumac, fitness model i prije svega - čovjek

U životu mu se zapravo mnogo toga brzo izdogađalo, iz mnogih borbi izvan kaveza naučio jako puno. Svojim je trudom i zalaganjem došao do mnogih životnih ciljeva, no još uvijek ima onih koje bi želio ostvariti. Jedan od tih je i gluma, a trebao je glumiti i u novom nastavku 'Brzih i žestokih'

- Bio sam na audiciji, sve je već bilo sređeno, i onda mi je menadžer javio da ništa od toga. Što ću, odradio sam prvu borbu, ali sam ovog ljeta i dobio novu ulogu u akcijskom filmu 'Back 2 Back'. Jedan borac iz Rumunjske i ja glumimo dvojac koji spašava ljude, bilo je to zanimljivo iskustvo i poticaj za dalje - kazao je svestrani Ermin.

Bila je tu i ponuda da se nakon kaveza slobodne borbe okuša i u kečerskom ringu. Avanturist Erko prihvatio je i tu ponudu te se zaputio u Ameriku gdje je boravio u kampu te se pripremao na ulazak u WWE. Ipak...

- Išao sam na njihove testove, ma nije to za mene. Sve što sam naučio u slobodnoj borbi morao sam 'fejkati', izmišljati i to me stvarno ne zanima. Jednostavno, kako je sve to namješteno, moraš previše glumiti. Fizički sam sve mogao izdržati, no jedan sam dan samo uzeo stvari i rekao "Hvala lijepa na ponudi, nije to za mene".- objasnio je Jun zašto nije krenuo putem Tysona Furyja.

Jala Brat i Buba Corelli vjerojatno nisu ni svjesni da imaju konkurenciju. Jer, Erko, osim što se bavi svime nabrojanim, okušao se i u pjevanju. Dobro, bio je to rap, odnosno 'trap cajka', snimio je duet sa srpskom pjevačicom Džidžom. Čovjek je fitness model, samohrani otac, glumac, nesuđeni kečer, mma borac, reper. Ma, sve!

Bilo kako bilo, bosanskohercegovački borac, fitness model, glumac, otac i prije svega 'običan čovjek', nastavlja sa životnim putem. Prošao je mnogo toga, a tko zna koliko će toga tek proći. Od snimanja novih filmova, možda i pokretanja nekog vlastitog biznisa ili nečeg sličnog. No, jedno je sigurno - Erko zasad želi nastaviti graditi karijeru u slobodnoj borbi.

- Puno sam razmišljao o odlasku u kategoriju do 93 kilograma, ali brat i menadžer Ivan Dijaković nisu mi dali. Interesantniji sam u teškoj kategoriji jer sam brži i eksplozivniji, nikad se ne zna. Vratio sam se treniranju jer ne mogu sjediti kod kuće, to nisam ja. Sad idemo dalje jako, a 2020. ponovno u kavez - završio je simpatični Jun.