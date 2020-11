San o tituli napokon živi. Može li Osijek postati jesenski prvak?

Nenad Bjelica je nakon raskida ugovora s Dinamom strpljivo čekao sljedeći angažman, a dočekao ga je u rodnom Osijeku od kojeg je stvorio klub koji je spreman za napad na naslov

<p><strong>Nenad Bjelica</strong> doista je poseban trener. Nakon što je Dinamu osigurao 'europsko proljeće' nakon pola stoljeća i izgradio momčad koja se može legitimno boriti s klubovima iz samog vrha Europe, na sličnom je putu i u rodnom <strong>Osijeku</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje Osječana </strong></p><h2>Od gubitnika do pobjednika</h2><p>Osijek je u zadnjeg kolu prošle sezone domaćeg prvenstva imao sve u svojim rukama. Pobjeda bi im garantirala drugo mjesto na tablici i kvalifikacije za Ligu prvaka, ali sve se pretvorilo u propale snove. Lokomotiva je slavila (2-1) i gurnula Osijek na četvrto mjesto i kvalifikacije za Europsku ligu. </p><p>Osijek je krenuo u novu sezonu, ali poraz od Lokomotive itekako se još osjećao na Gradskom vrtu pa je tako<strong> Ivica Kulešević </strong>dobio 'pedalu' već nakon tri kola HNL-a. Remi sa Slavenom u prvom kolu pa domaći poraz od Hajduka, a onda derbi s Dinamom. Još jedan poraz ukazao je Upravi da neke stvari ne funkcioniraju i da su potrebne određene promjene.</p><p>Ta promjena zvala se Nenad Bjelica. Bivši trener Dinama zasjeo je na 'užarenu stolicu' i odmah pokazao tko je najbolji trener u domaćem prvenstvu. Doslovno je preporodio osječku momčad. </p><p>U tek tjedan dana s novom momčadi uspio je 'ugraditi' pobjednički mentalitet pa je njegov debi prošao i više nego uspješno. Pobijedili su Rijeku 3-0 i poslali poruku ostatku lige da se Osijek probudio. </p><p>Uslijedio je poraz u kvalifikacijama za Europsku ligu od odličnog Basela. Osječani su se 'lavovski' borili, no to nije bilo za prolazak kvalitetne švicarske momčadi. No, Bjelica ne gubi razum. Zna da mu je debitantskoj sezoni bolja opcija borba u prvenstvu i Kupu, umjesto dalekih europskih putovanja poslije kojih bi se neki vratili ozlijeđeni, neki načeti, a neki i pozitivni na koronu.</p><p>Poraz protiv Basela bio je upravo posljednji, nakon čega je Bjeličina momčad nanizala jedanaest utakmica bez poraza. Nisu to remiji bez poraza, nego pobjede! Osijek je u tom odličnom nizu bez poraza skupio čak devet pobjeda (iako su dvije bile pobjede u Kupu protiv niželigaša Crikvenice i Kurilovca), a sigurna najvažnija za Bjelicu, a i za ostatak momčadi je ona protiv Dinama (2-0). </p><h2>Slaganje momčadi</h2><p>Poznato je da Bjelica od svojih igrača uvijek zahtjeva apsolutni maksimum, ni 'trunke' manje i uvijek ima svoja pravila kojih se svi moraju držati. Stvar je jednostavna. Ako ih se ne držite, nećete igrati. Po dolasku u Osijek doveo je Slovenca Damjana Bohara, Španjolca Jose Antonio Cara, kao i Marija Jurčevića i bivšeg hajdukovca Josipa Vukovića. </p><p>U red je doveo nestašnog Peru Bočkaja koji pod Bjeličinom palicom može igrati na svakoj poziciji, od stoperske do napadačke. Bočkaj je i prošle sezone bio najbolji igrač Osijeka, a dolaskom Bjelice podigao je svoju igru na neku novu razinu i s pravom se može nadati inozemnom transferu pa čak i pozivu u reprezentaciju. </p><p>Argentinac Ramon Miérez ovog ljeta najavljen je kao najveće pojačanje u povijesti kluba s Gradskog vrta, a takve navode potvrdio je odmah po svome dolasku. Uhvatio je formu te trenutno na kontu ima 7 golova u deset prvenstvenih utakmica za osječki klub. </p><h2>Jesenski prvak?</h2><p>Osijek se nakon 13 odigranih kola nalazi na vrhu HNL-a s 27 bodova (Dinamo i Gorica imaju 26, odnosno 23 s dvije utakmice manje) pa se postavlja legitimno pitanje - može li Osijek do naslova jesenskog prvaka? Uz ovakvu igru svakako može jer osim derbija s Goricom imaju domaće utakmice s Varaždinom i Šibenikom u kojima su svakako veliki favoriti. Uz to im idu u prilog i europske obaveze izravnih konkurenata (Dinamo i Rijeka).</p><p><strong>Dinamo (šest utakmica)</strong><br/> <br/> 3. prosinca Feyenoord - Dinamo (Europska liga)<br/> 6. prosinca Slaven Belupo - Dinamo<br/> 10. prosinca Dinamo - CSKA Moskva (Europska liga)<br/> 13. prosinca Rijeka - Dinamo<br/> 16. prosinca Rudeš - Dinamo (Kup)<br/> 19. prosinca Dinamo - Varaždin</p><p><strong>Osijek (tri utakmice)</strong></p><p>5. prosinca Osijek - Varaždin<br/> 12. prosinca Gorica - Osijek<br/> 19. prosinca Osijek - Šibenik</p><p><strong>Rijeka (šest utakmica)</strong></p><p>3. prosinca Sociedad - Rijeka (Europska liga)<br/> 6. prosinca Hajduk - Rijeka<br/> 10. prosinca Rijeka - AZ Alkmaar (Europska liga)<br/> 13. prosinca Rijeka - Dinamo<br/> 16. prosinca Varaždin - Rijeka (Kup)<br/> 20. prosinca Slaven Belupo - Rijeka</p><p><strong>Gorica (četiri utakmice)</strong></p><p>4. prosinca Istra - Gorica<br/> 12. prosinca Gorica - Osijek<br/> 16. prosinca Gorica - Lokomotiva (Kup)<br/> 20. prosinca Hajduk - Gorica</p>