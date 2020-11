Kakva šteta što nema navijača! To je HNL, bravo Rijeci i Osijeku

Rijeka i Osijek (1-1) odigrali su utakmicu koja je ne samo opravdala epitet HNL derbija nego u svim nogometnim segmentima pokazala kvalitetu hrvatskog nogometa. Svaka čast Rožmanu, Bjelici i njihovim momčadima

<p>Bočkajev gol za špicu bilo koje sportske emisije, Rijeka koja s igračem manje zasluženo zabija za 1-0, kartoni, preokreti, dinamika, trka, kvaliteta... Derbi Prve HNL Osijek-Rijeka 1-1 bio je reklama za hrvatski nogomet. Sjajna utakmica na Rujevici.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Počast nogometnom čarobnjaku Maradoni</strong></p><p>Osijek je hit Prve HNL, ali u prvih 45 minuta na travnjaku se baš vidjela ona razlika između Rijeke koja se (makar kroz poraze) kali u Europi i Osijeka kojeg Bjelica tek dizajnira za sličnu priču.</p><p>Rijeka je bila okomitija, jača u duelu, dinamičnija i brža u transformaciji. Sve se to vidjelo i kroz veći broj gol-šansi u odnosu na slavonski United koji je u žestokom naletu i klupskom zanosu rasta na svim razinama.</p><p>U 59' je protivničkom igraču i vlastitoj momčadi uklizao <strong>Domagoj Pavičić</strong> bespotrebnim prekršajem za drugi žuti, ali europska Rijeka našla je načina da preko kapetana <strong>Franka Andrijaševića</strong> samo sedam minuta kasnije dođe do (zasluženog!) vodstva.</p><p>Osijek je ozbiljna momčad, vodeća momčad Prve HNL pa je očekivano stisnuo Bijele u njihov kazneni tražeći barem bod i našao ga svjetskom egzekucijom <b>Petra Bočkaja</b>, fantastičnim udarcem (nalik na onaj <strong>Murićev</strong> Napoliju; a Bočkaj i Murić dvije su zlatne ljevice iz istog zagorskog sela) koji je čak i sjajnog <strong>Nevistića</strong> ostavio u letu bez efekta.</p><p>Sve što su Osječani i Riječani (bez <strong>Lončara</strong>) pokazali u nedjeljnu riječku večer svjedočenje je visoke razine Prve HNL na radost izbornika <strong>Dalića</strong> i svih, bez obzira na navijačku pripadnost, kojima je hrvatski nogomet na srcu.</p><p>Na kraju, osvojeni bod nije neki san snova ni za jedne, ni za druge, ali igra koju su pokazali zalog je velikom i riječkom i osječkom optimizmu za nastavak sezone.</p><p>Utrka za sam vrh Prve HNL ove bi sezone mogla biti triler u kojem ćemo guštati do zadnje sekunde zadnje utakmice!</p>