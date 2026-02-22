Sanchez: Ljut sam. Ništa protiv suca, ali onaj crveni je sulud...

Hajduk je pobijedio Rijeku 1-0 u 23. kolu na Poljudu. Marko Livaja zabio je pobjednički gol, a utakmica je bila puna naboja. Trener Rijeke Victor Sanchez dobio je crveni jer je poludio na odluku suca Darija Bela kada je isključio Dejana Petroviča zbog grubog faula. Sanchez je divljao i na poluvremenu, ali se ispričao nakon utakmice.

- Ljut sam. Nisam ponosan na svoje ponašanje i ispričavam se zbog toga. Mislim da je problem imati ekran uz teren. Htio sam vidjeti snimku kako treba i reagirao sam jer sam jer sam na klupi vidio to i vjerujem da to nije crveni. Pretjerao sam u reakciji i zbog toga mi je jako žao. Teško je obuzdati emocije. Sucu sam rekao da je to suludo i da to nije crveni karton. Ali zato sam ljut na reakciju i na ishod. rekao je pa dodao:

- Bili smo puno bolji, igrali smo bolje i bili smo organizirani. Ljut sam bio na poluvremenu, igračima sam rekao da smo problem mi, a ne sudac. Očekujem kaznu, ispričavam se. Ništa osobno prema sucu, to je zbog njegove odluke. Dobili smo žuti karton zbog lakta u prvom dijelu, dok s druge strane nisam vidio isti kriterij prema igračima Hajduka.