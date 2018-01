Sanchez novi igrač Uniteda, za Arsenal potpisuje Mhitarjan!

Višemjesešna trakavica dobila je kraj, Alexis Sanchez (29) od danas je novi igrač Manchester Uniteda. Stiže iz Arsenala, a u redove 'topnika' iz 'crvenih vragova' odlazi Henrih Mhitarjan (29). Potvrdili su to klubovi na svojim stranicama.

United je Alexisa najavio pravim umjetničkim videom u kojemu Čileanac svira klavir, a vide se i njegove prve fotografije s Old Trafforda u dresu s brojem sedam.

