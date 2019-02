Sanchov dvojnik ušao u teren: Sterling 'plakao' od smijeha...

Manchester City je potvrdio dobru formu velikom 3-1 pobjedom protiv Arsenala na Etihadu, ali priča dana je navijač koji je nepozvan uletio na teren usred utakmice. Uvijek pripravni engleski zaštitari brzo su ga oborili na pod, a takvu situaciju jedva su dočekali fotoreporteri koji su uhvatili nekoliko fotografija mladića.

Ne bi tu bilo ništa čudno da čovjek nije 'pljunuti' Jadon Sancho, bivši igrač Manchester Cityja, a danas zvijezda Borussije Dortmund.

Fotografije Sanchovog dvojnika nisu promakle ni uvijek dobro raspoloženom Raheemu Sterlingu, krilnom napadaču Manchester Cityja koji ih je podijelio na Twitteru uz urnebesan opis:

damn i gotta admit he looks just like u fam @Sanchooo10 🤣🤣 feel free to come back anytime tho 👀 https://t.co/DqySQH3IjN