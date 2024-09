Sandra: Nisam kraljica diska, ja sam kraljica svih atletičara u Hrvatskoj! U Zagrebu mogu sve

Hrvatska atletičarka Sandra Elkasević (34) osvojila treću olimpijsku medalju u Parizu, a sad lovi čak 12. pobjedu na Memorijalu Boris Hanžeković. I u sjajnoj je formi uoči njezinog najdražeg mitinga u sezoni, bacila je 68,81 metara na Međunarodnom atletskom mitingu Dinamo-Zrinjevac, uvertiri u nedjeljnog Hanžeka.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 12:03 Izjava Sandre Elkasević i njezinog tima | Video: Hrvatski olimpijski odbor

- Ova je godina bila jako naporna za europske atletičare. Imali smo Europsko prvenstvo i Olimpijske igre. Ali Memorijal Boris Hanžeković moj je najdraži miting u godini. Odmorila sam u Medulinu nakon Pariza i osjećam se odlično, bacila sam najbolji hitac u sezoni ovaj tjedan - najavila je Sandra na presici za javnost u subotu.

Sandri će konkurencija u Zagrebu biti Amerikanka Valarie Allman, koja je u Parizu obranila olimpijsko zlato iz Tokija. S obzirom da su zlatne medalje s Igara u Rio de Janeiru 2016. i Londonu 2012. otišle u Sandrine ruke, možemo reći kako konkurencija u bacanju diska u Zagrebu ne može biti bolja!

Zagreb: Doček hrvatskih olimpijaca na Trgu bana Jelačića | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

- Imam 11 pobjeda na Hanžekovićevom memorijalu. Nisam samo kraljica diska u Hrvatskoj, već kraljica svih atletičara! Pozivam publiku da me podrži u borbi protiv olimpijske pobjednice Valarie. Publika mi je najvažnija, moj prvi nastup na ovom mitingu bio je 2006. godine i svaki put dajem sve od sebe. Ponosno branim boje mojeg grada Zagreba i Hrvatske, dolazim spremna na Hanžekovića i svaka djevojka zna da može biti pobijeđena na mojem domaćem terenu.

Zlatna olimpijka Valarie prisjetila se dolaska u Zagreb 2018. godine. Tada ju je bilo strah razgovarati sa Sandrom...

- Bila sam ovdje i 2018. godine, bila sam tako nervozna razgovarati sa Sandrom, koja je pobijedila. Hrvati obožavaju disciplinu bacanja diska, na tome vam zahvaljujem, u Zagrebu možemo pokazati naše najbolje vještine. Došla sam u dobroj formi, čeka me velika konkurencija - rekla je Valarie pa otkrila što je radila nakon OI-ja u Parizu.

- Što sam radila nakon zlata u Parizu? Odmorila sam par dana, a zatim sam se zaručila s partnerom u Italiji. Ovo je za mene jako sretna i ispunjena faza života. Uzbuđena sam, kada se natječem mogu dati sve od sebe i baviti se nečime s čime volim. Najviše sam htjela osvojiti olimpijsko zlato, u Tokiju sam je osvojila pred praznim stadionom. Zato mi je sad toliko drago. A vrijeme brzo prođe kada ste na vrhu, teško je dominirati dugo vremena, želim da to bude moja ostavština.

Foto: Phil Noble/REUTERS

Nada se kako će bacanje diska u SAD-u biti popularno kao i u Hrvatskoj.

- Vjerujem da je sport sve popularniji u SAD-u. Ali bitnije su priče koje mediji pričaju o sportašima, posebno olimpijcima. Čekaju nas Igre u Los Angelesu 2028. godine, kod vas je u Hrvatskoj atletika jako popularna, ali ako želite pravi kredibilitet, onda vam treba vam osobnost koja ide uz rezultate. Imam veliko poštovanje prema Sandri i onome što je napravila. To ne moram ni objašnjavati. Ona je ponosna osoba, uvijek se drži na najvišim standardima. I vokalna je sportašica, pomaže drugim sportašima u svojoj zemlji, zalaže se za svoj grad i koristi svoju platformu kako bi poboljšala sport. Na tome joj čestitam, jako je svestrana osoba i dolazi iz ove sjajne države - zaključila je olimpijska pobjednica, koju je pohvalila i Elkasević.

- Kod Valerie mi se najviše sviđa što je vrhunska bacačica diska, jako je zanimljiva protivnica, gura me na velike daljine. Drago mi je da je obranila olimpijsko zlato pred punim publikom, s ovim pariškim igrama imala je priliku okusila ono što sam ja dva puta okusila u Londonu i Rio de Janeiru. To je rijetko viđeno, obraniti olimpijsko zlato. Ona je u tome uspjela, tehnika joj je fantastična, iskorištava svaki centimetar, a to čini bacanje ljepšim i atraktivnijim. Ona jako pomaže ovom sportu u svijetu.

Srebrni i brončani olimpijci s motkom u Zagrebu

Armand Duplantis s pravom je uzeo svu slavu na Olimpijskim igrama u Parizu. Čudesni Šveđanin skočio je 6,25 u disciplini skok s motkom i time srušio svjetski rekord. Suvišno je spomenuti kako je pariški rekord Duplantis već srušio, a njegovi konkurentni, srebrni Sam Kendricks i brončani Emmanouil Karalis, došli su na Hanžeka u Zagreb.

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

Štoviše, Kendricks je u subotu proslavio svoj 31. rođendan. Tim je povodom dobio i poseban buket cvijeća od organizatora.

- Ovaj dio sezone je poput ogromnog slavlja. Uvijek obožavam doći u Zagreb, ovdje se uvijek slavi. Hvala vam puno na ovom daru. Atletika nije poput drugih sportova, cvijeće kod nas ima posebno značenje. Moji najbolji skokovi uvijek su na kraju godine. Baš smo pričali na doručku Emmanouil, Oslo je bio na početku godine, bilo je hladno... Mi atletičari smo u boljoj formi ako se više natječemo. Ja i Emmanuel ćemo dati sve od sebe da srušimo rekord mitinga. U 2017. sam bio bez poraza, bio sam svjetski prvak. Tada ste mogli napraviti odlične stvari i biti najbolji. Sada morate biti vanzemaljci. Drago mi je što je Emmanuel tu, on postavlja nove granice. Volim reći da

Karalis je velika zvijezda u Grčkoj i jedan od najboljih atletičara te zemlje.

- Prvi sam put u Zagrebu, drago mi je što sam tu. Vrijeme je odlično, raspoloženje sjajno. Nakon Pariza smo svi opušteni, bolje skačemo, zabavljamo se... Pustio nas je pritisak. Ovo je sjajna godina za mene, najbolja u životu, nakon šest metara cilj je skočiti više i više i više... Želim uživati u ovome i biti najbolja verzija sebe. S optimizmom gledam prema kraju sezone i budućnosti. U Grčkoj nema puno velikih imena u atletici, jako sam pozitivan i trudim se proširiti moju platformu. Dobro je kada imate ljude koji vole vas i ono čime se bavite.

Kendricks želi popularizirati atletiku u SAD-u, a smatra kako su Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. idealna prilika.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

- Olimpijske igre su daleko najvažnije u atletici. Ostale stvari, poput Dijamantne lige i mitinga, to je srednja razina. Želim biti promjena u mojoj državi, ljudi ovaj sport gledaju kroz mene. Moramo napraviti situaciju u kojoj ćemo pružiti drugima priliku da uspiju u ovom sportu, želim to u SAD-u. Radim natjecanja u mojem rodnom kraju kako bih ga proširio. Volim ovaj sport, ako mu ne dajem išta nazad, kako bih mogao očekivati da će se proširiti sport?

Legendarni Crouser spreman za Hanžeka

U Zagrebu je i Ryan Crouser, Amerikanac koji je u Parizu osvojio treće uzastopno zlato u bacanju kugle.

- Dobro se osjećam, jako sam zadovoljan mojom formom. Bacio sam 22 metara po kiši... Vrlo sam konzistentan, a kada je takva situacija, onda mogu jako daleko baciti. Ovo je nešto drugačija sezona za mene, bio sam ozlijeđen, sada sam u boljoj poziciji nego što bih trebao biti. Svjež sam i odmoran, volim se natjecati u Zagrebu. Ovdje je dna od najboljih atmosfera na svijetu. Uvijek ostvarujem dobre rezultate u Zagrebu, želim baciti hitac koji je blizu mojem najboljem rezultatu u sezoni, a volio bih baciti i preko 23 metara, što još nisam ove sezone - rekao je Crouser, a zatim se osvrnuo na zlato u Parizu.

Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

- Još mi to nije sjelo. Borio sam se s ozljedama, tako da ovo olimpijsko zlato cijenim najviše do sada. Prvi sam koji je osvojio tri uzastopna olimpijska zlata bacanju kugle, to govori koliko je ovaj sport težak. Nakon osam godina ostavi puno posljedica na vašem tijelu, to sam i ja ove sezone saznao.

Hoće li slaviti kada završi sezona? Teško...

- Velike proslave? Supruga mi je doma i pazi na psa... Tako da će proslava vjerojatno biti odlazak na večeru i zahvala što čuva psa, haha - zaključio je Crouser.