Sandra o majčinstvu: 'Karijeru ću nastaviti i nakon što rodim'

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković (30) nedavno je proslavila rođendan, a s obaranjem rekorda misli nastaviti i kad će njezina obitelj biti brojnija za novog člana

<p>Udaja i majčinstvo nisu u najbližim planovima, ali naravno da o tome razmišlja najbolja hrvatska diskašica Sandra <strong>Perković </strong>(30). U Tokiju želi nastupiti sa svojim prezimenom, ali sa trenerom i dečkom <strong>Edisom Elkasevićem </strong>(37) koji će joj biti potpora, a u njega je zaljubljena osam godina. </p><p>- Kako ja imam dva zlata, iz Rija i Londona, Perković je to osvojila, sad bi bilo glupo da u Tokio dođe neka Elkasević i ne dao Bog da ta Elkasević ne osvoji zlato. Mislim da bi mu to prisjelo. I on me pušta da odradim svoju priču, da odradim sa svojim prezimenom u Tokiju, onda ćemo lako - zaključila je Sandra i priznala kako se neće udati barem do Olimpijskih igara u Tokiju.</p><p>Za Gloriju je otkrila kako će nastaviti karijeru i nakon što rodi, ali kad će se odlučiti na pauzu zbog majčinstva, još nije odlučila. Bilo kako bilo, zna kakvo bi dijete željela:</p><p>- Najviše bih htjela da mi dijete bude ono što je, da bude razigrano i da uživa u svakom trenutku svog života, da bude pošteno, da se trudi u školi, da mu škola bude glavni prioritet, bez obzira što će raditi kasnije. I najveća vrlina je da mi dijete bude iskreno, da ja znam u tom trenutku što se događa - rekla je svojevremeno Sandra za <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/inmagazin/sandra-perkovic-otkrila-sve-o-odlasku-iz-hrvatske---562467.html" target="_blank">IN Magazin</a> pa zaključila: </p><p>- Onda bi to bila jedna sportska obitelj, onda bi dijete radilo ono što mu je mama radila, samo mu je mama ostavila velike ciljeve, pa će mu biti teže.</p>