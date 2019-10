Sandro Kulenović: Divio sam se El Niñu, podsjećam na Mandžu

Dvije utakmice u tri dana, četiri gola Sandra Kulenovića. Napadač Dinama je u sjajnoj formi. Prvo je za mladu reprezentaciju zabio gol Mađarskoj u prijateljskoj utakmici, a onda i hat-trick San Marinu u prvome poluvremenu u kvalifikacijskoj pobjedi 7-0.

- Baš mogu biti zadovoljan sa svojom formom - kaže nam Sandro, jutro nakon pobjede nad San Marinom.

Bila je to prva službena utakmica Igora Bišćana na klupi mlade reprezentacije.

- Vidljivi su pomaci u igri, neću sad pričati o tome kako je bilo kad je izbornik bio Nenad Gračan, ali očito je da smo se Bišćanom kliknuli od prvoga dana. Bilo je to sjajnih sedam dana u reprezentaciji i rezultati su vidljivi u ove dvije utakmice - kaže Kulenović, kojemu je ovo drugi hat-trick u Hrvatskoj.

- Prvi sam zabio kao igrač U-20 reprezentacije - otkriva Sandro, koji se prije mjesec i pol dana vratio u Maksimir. Tri je godine bio član poljske Legije, kratko i Juventusa, a Dinamo je za njega Poljacima platio dva milijuna eura odštete.

- Zaista ne znam kolika je bila odšteta jer je to stvar klubova. Kad sam odlazio iz Dinama, poručio sam da to nije zbogom već samo doviđenja, tako je i bilo. Sretan sam ponovno što sam u svojem klubu, to me čini ponosim - kaže nam napadač iz zagrebačkog kvarta Travno.

Svojim igrama jako podsjeća na Marija Mandžukića.

- Da, mnogi kažu da podsjećam na Mandžu. On je jedan od mojih uzora - kaže Kulenović i dodaje:

- Sad se divim Mandži, a dok sam bio mlađi divio sam se El Niñu, Fernandu Torresu.

Na Kulenovića je sjajan dojam ostavio Igor Bišćan, baš kao i Nenad Bjelica u Dinamu.

- Od trenera Bjelice se doista može puno toga naučiti. Moje je da iskoristim minutažu i da se nametnem - rekao je Sandro, koji za sebe kaže kako nije tipičan nogometaš.

- Nisam baš za neke izlaske. Radije ostanem doma, čitam knjige i igram Fifu. Tako se najbolje opuštam - završio je Kulenović, od kojega se u nastavku sezone i idućih godina očekuju velike stvari u Dinamu.