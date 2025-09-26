Šansa za igrače iz drugog plana: Nekima treba zaslužni odmor, Kovačević radi brojne promjene

Dinamo dobar rezultatski niz želi u nedjelju (18.15 sati) nastaviti i protiv Slaven Belupa. Zagrepčani su prvi u HNL-u, odlično su otvorili europsku sezonu, pa sad dobru formu moraju zadržati protiv "farmaceuta"; još jedne bivše momčadi Marija Kovačevića. A trener Dinama u tom bi se dvoboju prvi put trebao odlučiti za veće promjene u HNL-u.

