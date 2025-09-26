Trener 'modrih' mogao bi promijeniti svih 11 igrača u odnosu na dvoboj protiv Fenerbahčea, a najveće je pitanje tko bi na desnom boku trebao odmoriti Valinčića. Theophile, Živković, Soldo ili konačno Pierre-Gabriel?
KAKO NA SLAVEN? PLUS+
Šansa za igrače iz drugog plana: Nekima treba zaslužni odmor, Kovačević radi brojne promjene
Čitanje članka: 1 min
Dinamo dobar rezultatski niz želi u nedjelju (18.15 sati) nastaviti i protiv Slaven Belupa. Zagrepčani su prvi u HNL-u, odlično su otvorili europsku sezonu, pa sad dobru formu moraju zadržati protiv "farmaceuta"; još jedne bivše momčadi Marija Kovačevića. A trener Dinama u tom bi se dvoboju prvi put trebao odlučiti za veće promjene u HNL-u.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku