VELIKI USPJEH!

Šapina osvojio europsku broncu

Piše HINA,
Brončana medalja Ivana Šapine predstavlja veliki uspjeh hrvatskog taekwondoa i odličan početak prvenstva za hrvatsku reprezentaciju, koju do četvrtka očekuju nastupi još 12 predstavnika

Hrvatski tekvondo borac Ivan Šapina (TK Marjan) osvojio je u ponedjeljak brončanu medalju na Europskom prvenstvu koje se do četvrtka održava u Munchenu.  Na Europskom prvenstvu u tekvondou, na kojem nastupa 373 sportaša iz 46 država, prvoga dana natjecanja hrvatski je tekvondo stigao do vrijedne europske medalje zahvaljujući Šapini koji je osvojio broncu u kategoriji preko 87kg.

Šapina je kroz turnir pokazao odličnu formu te je do medalje stigao s dvije uvjerljive pobjede bez izgubljene runde. Natjecanje je otvorio slavljem 2-0 protiv predstavnika Irana Abolfazla Abbasipouye, a potom je u četvrtfinalu istim rezultatom svladao Ukrajinca Andriija Harbara i osigurao mjesto među četvoricom najboljih boraca Europe, čime je osvojio brončanu medalju. U polufinalu ga je čekao Španjolac Ivan Garcia Martinez koji je slavio rezultatom 2-0.

Pariz: Šapina u borbi za broncu protiv Albaa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Od ostalih hrvatskih predstavnika, Grga Dugac iz TK Orion pobijedio je Slovaka Damiena Pavela Frgoleca rezultatom 2-0, no potom je tijesno poražen od Francuza Luciena s 2-1. Doris Pole iz TK Champion slavila je protiv Nizozemke Amy Mink rezultatom 2-0 prije nego što je zaustavljena od grčke predstavnice, dok je Sara Prpić iz TK Motiv+ natjecanje završila porazom od njemačke natjecateljice Liliane Balle.

