Šapina u tijesnoj borbi ostao bez finala Olimpijskih igara! Borit će se za brončano odličje

Hrvatski taekwondo borac Ivan Šapina (24) izgubio je polufinalni ogled kategorije iznad 80 kg na Olimpijskim igrama u Parizu. Bolji je bio Iranac Arian Salimi koji je na uvjerljiv način slavio u četvrtfinalnom ogledu protiv Meksikanca Carlosa Sansoresa.

Šapina je pokazao odličnu vještinu u polufinalu, no izgubio je u tijesnoj borbi 2-1 (12-5, 8-9, 6-9). Nakon što je u Tokiju za dlaku ostao bez medalje, sada će nastupati u borbi za brončano odličje i Hrvatska može osvojiti još jednu, sedmu medalju na OI-ju u Parizu.

Šapini prva runda, Iranac se izvukao u drugoj

Hrvatski borac je na početku prve runde nezgodno pogodio Salimija, no Iranac se brzo oporavio. Nažalost, Salimi je jednim vanjskim udarcem pogodio tijelo i poveo 2-0, ali ubrzo je istim porezom odgovorio Hrvat. Iranac je sjajno pogodio u glavu visokim back kickom, a Šapina se brzo oporavio i pogodio ga u glavu. Sudac to nije registrirao, ali trener Mesarov je tražio provjeru koja je donijela nova i izjednačujuća tri boda. Udarac rukom u tijelo donio je ključan bod koji je Šapina povezao s nova tri udarca u glavu i na kraju je uvjerljivo uzeo rundu s 12-5.

Taekwondo - Men +80kg Semifinal | Foto: Albert Gea

Druga runda bila je znatno rezerviranija. U prvoj minuti nismo vidjeli previše akcije, i Šapina i Salimi šahovski su odradili napade bez previše riskiranja. Ivan je s dva udarca šakom uspio steći prednost od 2-0 s 30 sekundi do isteka. Šapina je lovio pobjedu, ali Salimi ga je dočekao još jednim back kickom, a nakon provjere suci su mu dodijelili tri boda. Nije to uzdrmalo Ivana i udarcima u tijelo došao je do nove prednosti 6-4. No nova provjera i nova tri boda Salimiju su donijela prednost 8-7. Šapina je imao sjajnu priliku pobijediti na samom isteku runde, ali nije povezao udarac i Iranac je osvojio rundu 9-8.

Nažalost, Šapina nije dobro otvorio posljednju i odlučujuću rundu. Salimi je kružnim udarcem pogodio glavu hrvatskog olimpijca i tako ostvario maksimalan broj bodova, a onda je povezao još dva udarca u tijelo, čime je poveo 9-1. Do kraja runde Hrvat je pokušavao preokrenuti rezultat, u nekoliko navrata bio je jako blizu bodova, ali nije bilo dovoljno vremena. Iranac je u konačnici izborio finale, a Šapina će u borbu za brončano odličje protiv pobjednika dvoboja između Nikite Rafalovicha iz Uzbekistana i Carlosa Sansoresa iz Meksika.

Taekwondo - Men +80kg Quarterfinal | Foto: Tingshu Wang

Od 2000. godine i Nataše Vezmar hrvatski taekwondoaši nisu izgubili meč za broncu na Olimpijskim igrama, imaju pet pobjeda zaredom (Zubčić, Šarić, L. Zaninović, Kanaet, Stojković).

Put do borbe za broncu

Hrvatski taekwondoaš je odradio sjajnu osminu finala u kojoj je pobijedio taekwondoaša iz Gambije Alasana Anna 2-0 (7-1,10-1). Uslijedio je okršaj četvrtfinala u kojem je hrvatski borac snage odmjerio s norveškim predstavnikom Richardom Andreasom Ordemannom. Norvežanin se pokazao kao tvrd orah i hrvatski olimpijac je u teškoj borbi slavio 2-1 (3-5, 13-7, 5-3). U drugoj rundi je primio težak kružni nogom u glavu, no uspio se pridići i pobijediti.

- Borba je bila teža nego što smo očekivali. Borili smo se s tim protivnikom na Europskom prvenstvu ove godine, i tada je Ivan izgubio. Neke smo stvari koje nisu 'štimale' na tom natjecanju promijenili, ali prva runda opet je otišla na njegovu stranu. Druga runda bila je koliko-toliko pod kontrolom, vodili smo 6-0, ali tada je Ivan primio udarac u bradu, a nakon toga skoro nogom u glavu, pa smo se tog dijela borbe malo pribojavali. Nisam znao je li uopće pri svijesti, je li u borbi… No, brzo se vratio, preokrenuo je tu rundu, a onda je u trećoj vodio rat do zadnjih 30 sekundi. Toliko je kondicijski spreman da je ubacio u višu brzinu, i vidjeli ste kako je to izgledalo u zadnjih 30 sekundi - rekao je Dejan Mesarov, trener Ivana Šapine, nakon četvrtfinala.

Jedna provjera udarca nije uspjela u trećoj rundi.

- Da, meni se činilo da je udarac bio u glavu, ali čak i da je promašio pola metra, opet bih tražio karton da ga odmorim za zadnjih desetak sekundi kako bi mogao doći do bodova.

Je li Norvežanin iznenadio s nečim?

- Iznenadio me udarcima u glavu. On je borac koji 99 posto bodova skuplja iz napada, ništa iz obrane. Ovaj udarac iz obrane je novi u njegovom repertoaru, ali uspio je samo jedan pogoditi - zaključio je.