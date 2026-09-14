Velika mi je čast pridružiti se Hrvatskom vaterpolskom savezu, krovnoj organizaciji najtrofejnijeg hrvatskog momčadskog sporta, kazao je bivši televizijski komentator, koji će obnašati funkciju direktora marketinga
Šapit ima novi posao nakon odlaska s HRT-a. Ostaje u sportu
Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi bilo je posljednji projekt Marka Šapita na Hrvatskoj radioteleviziji. Dugogodišnji novinar i urednik sportske rubrike napustio je HRT i vrlo brzo ponašao novi posao. Postao je novi direktor marketinga i odnosa s javnošću u Hrvatskom vaterpolskom savezu.
- Marko Šapit u Savez dolazi iz Sportskog programa Hrvatske radiotelevizije, gdje je stekao dugogodišnje iskustvo u sportskom novinarstvu, televizijskoj produkciji i praćenju najvećih domaćih i međunarodnih sportskih događaja. Njegov angažman dio je daljnjeg unaprjeđenja rada Hrvatskog vaterpolskog saveza, s posebnim naglaskom na jačanje komunikacije s javnošću i partnerima, razvoj marketinških aktivnosti te još kvalitetniju promociju hrvatskog vaterpola, reprezentacija, klubova i svih dionika uključenih u ovaj trofejni sport - piše u priopćenju saveza.
Šapit je, dok je radio kao televizijski komentator, bio specijaliziran i za vaterpolo pa mu neće trebati dugo da se prilagodi na novi posao. Nakon dolaska na funkciju je izjavio:
- Velika mi je čast pridružiti se Hrvatskom vaterpolskom savezu, krovnoj organizaciji najtrofejnijeg hrvatskog momčadskog sporta. Hrvatski vaterpolo ima iznimne rezultate, snažnu tradiciju i velik komunikacijski i marketinški potencijal. Uz vaterpolo me vežu neke od najljepših uspomena iz komentatorskog posla, poput osvajanja svjetskih zlata u Budimpešti 2017. i Dohi 2024. Veselim se suradnji sa sportašima, trenerima, klubovima, partnerima i medijima te zajedničkom radu na njegovoj daljnjoj afirmaciji.
Novinarsku karijeru započeo je na HRT-u prije 21 godinu kada se pridružio njihovoj sportskoj rubrici. Radio je kao komentator sve do 2010. godine, kada se na dvije godine priključio Areni Sport, ali nakon toga se vratio u hrvatsku televizijsku kuću i zadržao se sve do danas. Od 2022. godine obnašao je funkciju sportskog urednika. Njegov bivši poslodavac još se nije javno oglasio o odlasku, a nije ni poznato tko će ga zamijeniti na njegovoj dosadašnjoj funkciji.
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