Šapit ima novi posao nakon odlaska s HRT-a. Ostaje u sportu

Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi bilo je posljednji projekt Marka Šapita na Hrvatskoj radioteleviziji. Dugogodišnji novinar i urednik sportske rubrike napustio je HRT i vrlo brzo ponašao novi posao. Postao je novi direktor marketinga i odnosa s javnošću u Hrvatskom vaterpolskom savezu.

- Marko Šapit u Savez dolazi iz Sportskog programa Hrvatske radiotelevizije, gdje je stekao dugogodišnje iskustvo u sportskom novinarstvu, televizijskoj produkciji i praćenju najvećih domaćih i međunarodnih sportskih događaja. Njegov angažman dio je daljnjeg unaprjeđenja rada Hrvatskog vaterpolskog saveza, s posebnim naglaskom na jačanje komunikacije s javnošću i partnerima, razvoj marketinških aktivnosti te još kvalitetniju promociju hrvatskog vaterpola, reprezentacija, klubova i svih dionika uključenih u ovaj trofejni sport - piše u priopćenju saveza.

Šapit je, dok je radio kao televizijski komentator, bio specijaliziran i za vaterpolo pa mu neće trebati dugo da se prilagodi na novi posao. Nakon dolaska na funkciju je izjavio:

- Velika mi je čast pridružiti se Hrvatskom vaterpolskom savezu, krovnoj organizaciji najtrofejnijeg hrvatskog momčadskog sporta. Hrvatski vaterpolo ima iznimne rezultate, snažnu tradiciju i velik komunikacijski i marketinški potencijal. Uz vaterpolo me vežu neke od najljepših uspomena iz komentatorskog posla, poput osvajanja svjetskih zlata u Budimpešti 2017. i Dohi 2024. Veselim se suradnji sa sportašima, trenerima, klubovima, partnerima i medijima te zajedničkom radu na njegovoj daljnjoj afirmaciji.

Foto: Instagram

Novinarsku karijeru započeo je na HRT-u prije 21 godinu kada se pridružio njihovoj sportskoj rubrici. Radio je kao komentator sve do 2010. godine, kada se na dvije godine priključio Areni Sport, ali nakon toga se vratio u hrvatsku televizijsku kuću i zadržao se sve do danas. Od 2022. godine obnašao je funkciju sportskog urednika. Njegov bivši poslodavac još se nije javno oglasio o odlasku, a nije ni poznato tko će ga zamijeniti na njegovoj dosadašnjoj funkciji.