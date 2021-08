Sportski i influencerski život se ne mogu uspoređivati. Kada treniraš, možeš zaboraviti na kafiće, rekla nam je Sara Damnjanović u početku razgovora u kojem nam je ispričala svoju, kako sportsku, tako i influencersku karijeru.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Od malena sam gledala filmove u kojima glumi Bruce Lee. On je bio moj idol. Željela sam se baviti borilačkim sportom, a i tata je trenirao karate. Ipak, roditelji su više bili za odbojku ili gimnastiku jer sam djevojka. Bila je to duga borba da ih nagovorim da izađem na tatami i borim se. Krenula sam se natjecati tek u kasnim juniorima, ali sam uspjela osvojiti dva balkanska zlata i europsku medalju… - opisala je tako svoje početke influencerica poznatija kao Sara tkd koja je svoju sportsku 'slavu' prenijela i na društvene mreže

- Što se tiče modelinga, sve je krenulo kad je moja baka inzistirala da se prijavim za izbor za miss Srbije. Ja osobno nikad nisam bila zainteresirana za modeling. Čekala sam dvije godine i otišla sam onda na svjetsko natjecanje. Bila sam prva koja je u povijesti Srbija koja je donijela krunu. Tada sam nekako i krenula da se snimam za društvene mreže - objasnila je.

- U početku sam na tik toku samo objavljivala sportske videe. To je krenulo jaku uspješno, neki videi su imali i na desetke tisuća pregleda… - dodaje Sara koja je poznata i po tome što je na Tik Toku mnoge izazove 'rješavala' nožnim tehnikama. Osim toga, Sara smatra kako ima veliki utjecaj na svoje pratitelje.

- Smatram se influencericom. To nije meni primarno, istina je da imam zaradu od toga, ali imam i dosta projekata sa strane. To mi je dalo mogućnost i da snimam za najjaču produkcijsku kuću na Bliskom istoku. Tako su me zapazili ‘bitni’ ljudi. Mogu reći da su više o meni pričali strani mediji nego domaći - rekla je Sara, a nas je zanimalo o kakvom se projektu radi...

- Da, istina je snimala sam s Keanuom Reevesom. To je bila i moja prva uloga. Imala sam iskustvo i s Neymarovom bivšom djevojkom, čak sam i neke scene glumila umjesto nje. Sam projekt je pauziran zbog korone - objasnila je te dodala na kakve suradnje nikako ne pristaje...

- Ja sam dosta zahtjeva kad su u pitanju moje poslovne suradnje. Imam neke standarde ispod kojih nikako ne idem. Imam svoje principe, a s obzirom na to da mi se dosta ljudi javlja jer njihova djeca treniraju zbog mene, smatram da sam uzor mladima, zaključila je Sara.