Osam mjeseci nakon što je preminuo, Zlatko Saračević dobio je grobnicu na svom posljednjem počivalištu u Aleji velikana. Jedan do drugog su on i legendarni 'plavi 9' Zlatko 'Cico' Kranjčar. Rukometna legenda zaslužila je da ga se sjećamo u najljepšem svjetlu i odamo mu poštovanje, ali prema riječima bivšeg fizioterapeuta hrvatske rukometne reprezentacije Damira Kajbe, još je puno problema ostalo i više od pola godine nakon što nas je Sarač napustio.

- Jedna pored druge, dvije legende. Nogometna legenda, Zlatko Cico Kranjčar i rukometna, Zlatko Saračević Dvije ljudine, dva diva. Valjda je sudbina tako htjela. Ono što ih je povezivalo su njihova velika, čista srca koja su svi voljeli. U prvom su redu bili, a i ostat će ljudske, a zatim sportske legende i velikani. Zato palac gore, naklon do poda i jedno veliko hvala svima onima koji su doprinijeli da se oprostimo od Majstora na dostojanstven način, kako on to i zaslužuje. U prvom redu hvala gradu Zagrebu, veliko hvala hrvatskom rukometnom savezu na svemu učinjenom i njihovoj brizi za našu legendu. Hvala RK PPD Zagreb, hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, zlatnim olimpijcima iz Atlante i Saračevoj generaciji. Veliko hvala igračicama RK Podravka koje su u najtežim trenutcima bile uz našu majstoricu Korneliju( i ostale uz nju). Hvala i Kronikusima, kao što reče Sarač, najluđim navijačima. Hvala im na onom dostojanstvenom oproštaju punom emocija. Hvala i svima onima koje nisam spomenuo, a bili su i bit će u mislima sa našim Majstorom - započeo je Kajba lijepim riječima pa se osvrnuo na ono loše:

- Isto tako jasno i glasno treba reći i pokazati palac dolje i jedno veliko ništa za one koji su pogazili svoju riječ. U ovih gotovo osam mjeseci nisu učinili apsolutno ništa da ispoštuju ono što su dogovorili i obećali Majstoru. Prvenstveno se to odnosi na upravu RK Podravka: Mirandu Tatari Šimunović, Vedrana Šimunovića, Vlatku Mihoci i Ljiljanu Šapinu. Nitko od njih se nije udostojio nazvati suprugu našeg Majstora, Korneliju Saračević, razgovarati s njom. Bilo je lakše skrivati se mjesecima, šutjeti, praviti se kao da se ništa nije dogodilo, a sve to u nadi da će vrijeme donijeti zaborav i "oprati" njihove ruke. To dovoljno govori o njihovom prije svega moralu, časti, poštenju i karakteru. Veliki palac dolje i za NO RK Podravka koji se na prošlom sazivu jednom, jedinom rečenicom nije udostojio odgovoriti Korneliji Saračević na poslani mail. To također dovoljno govori o moralu i karakteru istih. Dolaskom na mjesto novog predsjednika NO, gospodina Josipa Pala, koji je jako dobro upoznat sa situacijom i onime što se događalo osjetio sam trenutak nade da će se nešto i pokrenuti. Nažalost dolaskom na funkciju predsjednika navučene su rukavice i sve je ostalo apsolutno isto!

Uskoro će se čuti i druga strana, a prema Kajbinim riječima Podravka očito nije ispoštovala dio nekog dogovora.

- Stojim i uvijek sam stajao iza svake svoje izgovorene ili napisane riječi. Prijateljstvo je za mene svetinja, a Majstor ovakav odnos nije zaslužio. Tužno je kada znate da svi znaju sve, a ne poduzimaju ništa. Završit ću sa stihovima Kićine pjesme: "Samo dobre Bog na kraju čeka!" - završio je Kajba.

Podsjetimo, legendarni Zlatko Saračević preminuo je u koprivničkoj bolnici nakon što mu je pozlilo poslije pobjede Podravke nad Lokomotivom 21. veljače ove godine, a četiri dana kasnije pokopan je na Mirogoju u Aleji velikana.