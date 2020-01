Šarapova je izazvala Đokovića: Donirat ću i ja 25.000 dolara...

Australija je moj dom svakog siječnja već 15 godina. Srce mi se slama dok gledam kako požari uništavaju zemlju, njene prelijepe obitelji i zajednice životinja. Donirat ću 25.000 dolara za početak. Nole, hoćeš li učiniti isto, upitala je tužna ruska tenisačica Marija Šarapova srpskog tenisača Novaka Đokovića koji joj je ubrzo odgovorio:

- Da, Marija, donirat ću i ja 25.000 dolara kako bismo poduplali pomoć tim zajednicama. Uz tebe smo, Australija - napisao je Đoković na Twitteru.

Yes, @MariaSharapova I would like to match your $25k donation to double the aid sent to these communities. We stand by you, #Australia. 🙏🏼 https://t.co/wiUZHzg9cz