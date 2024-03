Šarić malo igrao, Zubac uopće, Russell Westbrook slomio ruku

Košarkaši Golden State Warriorsa ostvarili su treću uzastopnu pobjedu u NBA ligi svladavši kao gosti Toronto Raptorse sa 120-105, a kapetan hrvatske reprezentacije Dario Šarić u tom je uspjehu sudjelovao sa skromnih 5:43 minuta provedenih na terenu tijekom kojih je ubacio dva koša (šut za dva 1-1, trica 0-1) uz dvije asistencije.

Kao i mnogo puta u posljednjih 10 godina, Warriorsi su do pobjede stigli zahvaljujući odličnoj igri u trećoj četvrtini tijekom koje su izgradili dvoznamenkastu prednost, a predvodio ih je sjajni Stephen Curry koji je susret okončao sa 25 ubačaja. Odličnog asistenta Curry je imao u Jonathanu Kumingi koji je ubacio 24, dok je najbolji kod Raptorsa bio RJ Barrett sa 23 pogotka.

Warriorsi su s omjerom pobjeda i poraza 32-27 na devetom mjestu Zapadne konferencije, dok su Raptorsi sa 22-38 12. na Istoku.

Ivica Zubac nije igrao za Los Angeles Clipperse u njihovoj uvjerljivoj 140-115 domaćoj pobjedi protiv najlošije momčadi lige Washington Wizardsa kojima je ovo 14. uzastopni poraz. Kod Clippersa najučinkovitiji su bili James Harden sa 28 i Kawhi Leonard sa 27 koševa, no razlog za zabrinutost je ozljeda Russella Westbrooka koji je u drugoj četvrtini zadobio "frakturu lijeve ruke" te je nepoznato koliko će dugo morati izbivati. Ove sezone 35-godišnji Westbrook ima prosjek od 11.1 koševa, 5.2 skokova i 4.5 asistencija. Kod slabih Wizarda najefikasniji je bio Kyle Kuzma sa 32 pogotka.

Foto: Kiyoshi Mio

Clippersi drže četvrto mjesto Zapada s omjerom 38-20, dok su Wizardsi na dnu Istoka i čitave lige sa 9-51.

Vodeći sastav Istoka i čitavog NBA Boston uvjerljivo je kod kuće pobijedio 138-110 Dallas Mavericksa. Gosti iz Teksasa držali su rezultatski priključak do sredine treće četvrtine, no potom je do izražaja došla veća širina kadra kod domaćih. Jayson Tatum je ubacio 32, Jaylen Brown 25, a Kristaps Porzingis 24 za Celticse, pa Mavsima nije pomogao 12. ovosezonski "triple-double" Luke Dončića od 37 koševa, 12 skokova i 11 asistencija.

Celticsi su stigli na omjer 47-12, dok su Mavsi sa 34-26 osmi na Zapadu.

Vrlo je zanimljivo bilo u Minnesoti gdje su gostujući Sacramento Kingsi nadigrali domaće Timberwolvese sa 124-120 nakon produžetka iako su igrali bez De'Aarona Foxa zbog ozljede koljena. Malik Monk je ubacio 39 poena za Kingse kod kojih je Domantas Sabonis bio nadomak "triple-doublea" sa 21 košem, 15 sokova i 8 asistencija. U sastavu domaćih Jaden McDaniels je postigao 26 poena, Rudy Gobert je dodao 16 uz 16 skokova.

Usprkos porazu, Wolvesi su i dalje na vrhu Zapada sa 42-18, dok su Kingsi sedmi na Zapadu sa 34-25.

Sjajnu partiju pružio je Giannis Antetokounmpo u 113-97 gostujućoj pobjedi Milwaukee Bucksa kod Chicago Bullsa. Grk je postigao 46 koševa uz 16 skokova, dok je Coby White sa 22 ubačaja bio najefikasniji kod domaćih.

S omjerom 40-21 Milwaukee je treći na Istoku, dok je Chicago sa 28-32 deveta momčad Istoka.