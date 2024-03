Šarić se prisjetio preminulog trenera Milojevića: 'Znao je te cake, fore, bio je jako pametan'

Prošla su dva mjeseca nakon što je od posljedica srčanog udara preminuo pomoćni trener Golden State Warriorsa Dejan Milojević, a momčad mu iz dana u dan odaje počast. O odnosu s njim progovorio je i košarkaš GSW-a te kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije Dario Šarić.

- Jednostavno je Deki imao svoj princip rada, kao igrač samo trebaš pratiti ono što ti govori, puno mi je pomagao. Nedavno je ostavio igranje košarke, još je razmišljao kao igrač na terenu i znao je te neke cake, mogao se kao pravi trener staviti u ulogu igrača i trenera, a takvi su treneri rijetki. S njim mi je bila čast raditi, mnogo sam napredovao i naučio me mnogo trikova. Fizički nije bio toliko jači u igri, ali imao je fore, bio je jako pametan - objasnio je Šarić pa nastavio:

Foto: Daniel Dunn/REUTERS

- Znao je često pričati sa mnom, znao je kako mi priči s prijateljske i trenerske strane, dati mi neki savjet, objasniti što pogrešno radim. Puno mi je pomogao - rekao je Šarić za Ivana Minića.

Milojević je bio omiljen među igračima Warriorsa, a kako kaže Šarić, znao je dobro što radi s košarkašima, jer da nije - ne bi ni dobio posao u GSW-u.

Foto: Jerome Miron/REUTERS

- Moraš 'dobiti' igrača da ti vjeruje. Kad smo se prvo čuli, on je imao svoju ideju, ja svoju. Kroz neko vrijeme i treninge, suradnju, jednostavno vidiš da zna s ljudima i da je pametan. Puno mi je pomogao i igrao sam u posljednje vrijeme jako dobro, na terenu sam uživao. Tjerao me da šutiram, da se ne bojim, nešto kao stariji brat. Znao je što mogu, što ne mogu. Uvijek me tjerao da šutiram , da se ne bojim - rekao je Dario pa zaključio:

- Veliki gubitak za košarkaški svijet, za GSW, igrače. Nikome se nije libio reći što misli, bilo da je to Steph Curry ili pak 15. igrač na klupi. Sa svakim je imao isti pristup, veliki je čovjek i veliki trener, bez nekog dodavanja. Ima trenera koji sve znaju taktički, a on je znao cake. Kako dobiti nešto od igrača što nisu znali ti treneri.