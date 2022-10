Šarić zabetoniran na klupi, Ivica Zubac odigrao za zaborav...

Košarkaši Los Angeles Clippersa u svom su trećem ovosezonskom nastupu u NBA ligi pretrpjeli prvi poraz izgubivši na svom terenu od Phoenix Sunsa sa 95-112, a hrvatski centar Ivica Zubac je za 21:20 minuta provedenih na terenu ubacio tek dva poena pogodivši tek jedan od četiri šuta uz osam skokova i dvije asistencije.

S druge strane, hrvatski reprezentativac u redovima Sunsa Dario Šarić drugu utakmicu zaredom nije niti ulazio u igru, pa je i dalja na tek 1:41 odigranoj minuti i bez učinka u ovoj sezoni.

Trener Clippersa Ty Lue odlučio se eksperimentirati u dvoboju protiv Sunsa pa je iz početne petorke izostavio Kawhija Leonarda i Johna Walla, a koliko je to bilo pametno pokazalo je samo otvaranje utakmice u koju su Sunsi krenuli sa 11-0 te niti u jednom trenutku nisu ispuštali vodstvo. Odličan je kod gostiju bio Devin Booker sa 35 koševa, dok je najefikasniji kod domaćih bio Marcus Morris sa 22 ubačaja.

I Clippersi i Sunsi sada su na omjeru pobjeda i poraza 2-1.

Do omjera 2-1 stigli su i prvaci Golden State Warriorsi 130-125 domaćom pobjedom protiv Sacramento Kingsa. Warriorsi su odigrali briljantno napadačko prvo poluvrijeme koje su okončali sa 89 postignutih koševa, no u nastavku su gosti zakomplicirali utakmicu, ali nisu mogli i do preokreta. Stephen Curry predvodio je Warriorse sa 33 pogotka, dok je De'Aaron Fox sa 26 ubačaja i 10 skokova bio prvo ime Kingsa koji još uvijek čekaju na svoju prvu pobjedu u sezoni.

Na prvu pobjedu u novoj sezoni čekaju i Los Angeles Lakersi koji su u svom trećem nastupu upisali i treći poraz, ovoga puta u neizvjesnoj završnici na svom terenu od Portland Trail Blazersa sa 104-106. Lakersima nije bila dovoljna niti 98-90 prednost četiri i pol minute prije kraja jer se u samoj završnici ukazao Damian Lillard s nekoliko pogođenih dalekometnih šutova. Ipak, pobjednički koš za konačnih 106-104 postigao je Jerami Grant koji je 3.0 sekunde prije kraja uspio položiti loptu kroz obruč pored LeBrona Jamesa. U preostalom vremenu James je pokušao odgovoriti, ali njegov šut s četiri metra sa zvukom sirene odbio se od obruča.

Lillard je predvodio Blazerse do treće pobjede u isto toliko nastupa u otvaranju sezone sa 41 poenom, dok je Lakersima malo bilo 31 pogodak te po osam skokova i asistencija Jamesa.

U dvoboju dvije dosada neporažene momčadi Utah Jazz je kao gost nadvisio New Orleans Pelicanse sa 122-121 nakon produžetka. Gosti iz Salt Lake Cityja izgubili su trojicu svojih najboljih igrača u odnosu na prošlu sezonu, no uživaju u odličnom startu iako su u New Orleansu u posljednjih 10 minuta četvrte četvrtine "prosuli" 17 koševa prednosti (102-85). Domaći su serijom 25-5 čak i poveli sa 110-107 prije no što je Jordan Clarkson tricom odveo dvoboj u dodatnih pet minuta. U produžetku je Kelly Olynyk uz dosta sreće ubacio loptu kroz obruč domaćih za prednost Jazza 122-121 tri sekunde prije isteka vremena, a nakon toga su Pelicansi imali vremena samo za očajnički pokušaj trice CJ McColluma sa sredine igrališta koji nije bio precizan.

U sastavu Jazza briljirao je Lauri Markkanen sa 31 košem i 12 skokova, Olynyk je dodao 20, dok je McCollum bio najbolji kod Pelicansa sa 28 ubačaja i 12 asistencija. No, domaće od poraza vjerojatno više zabrinjava što su utakmicu zbog ozljeda ranije morali napustiti Zion Williamson i Brandon Ingram. Williamson je osam minuta prije kraja četvrte četvrtine nezgodno pao na leđa nakon blokade Clarksona, a do tog je trenutka postigao 25 koševa, dok je Ingram izašao iz igre pred kraj prvog poluvremena nakon sudara sa suigračem koji mu je prouzročio simptome potresa mozga.

