Sarri: Nemojte ljudima ukinuti zabavu, Lippi: Zaustavite ligu!

Sjever Italije je u blokadi, ljudi su 'zarobljeni' u tim područjima, a u velikim problemima je i Serie A. Odgode, promjene termina, dogovori, igranje pred praznim tribinama, čelnici talijanskog nogometa snalaze se kako mogu. Trener Juventusa Maurizio Sarri nikako nije za odgodu prvenstva koja se spominjala kao jedno od mogućih rješenja.

Foto: MASSIMO PINCA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Pametni ljudi ne gube razum. Svi teoretičari koji govore o šest tema u pola sata me plaše, ne mogu reći što treba napraviti. No, razmišljam je li pravedno ljudima oduzeti dva sata zabave, barem ispred televizora za one koji su zaključani kod kuće. Nemamo osjećaj straha, ali ne mogu reći koliki je rizik zapravo - objasnio je trener Juventusa.

Derbi Juventusa i Intera (2-0) igrao se pred praznim tribinama, a utakmica Parme i Spala prvotno je odgođena, da bi se kasnije ipak odigrala. U vrhu Serie A je gužva, a moglo bi se dogoditi da se prvenstvo završi prije nego što bi trebalo čime bi prvak mogao postati trenutno vodeći Juventus.

Bivši izbornik Italije i svjetski prvak iz 2006. godine Marcello Lippi u razgovoru za Sky Sport istaknuo je da su stvari izmakle kontroli i kako je potrebno donijeti drastične odluke.

- Vrijeme je za donošenje odluke. Mislim da je ispravna odluka da se zaustavi prvenstvo. U Italiji je zaraženo mnogo ljudi. Sve se mora zaustaviti. Igrači ne bi trebali trenirati - poručio je Lippi.