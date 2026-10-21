Sarriju se trese stolica. Tudora Talijani vide na klupi Atalante

Maurizo Sarri na početku mandata u Atalanti već je pod pritiskom zbog loših rezultata. Četiri poraza u posljednjih pet utakmica spustila su momčad iz Bergama na 11. mjesto ljestvice Serie A, sa samo devet osvojenih bodova. Situacija u talijanskom prvenstvu prilično je dinamična, jer su nedavno trenere promijenili Bologna, gdje je Palladino naslijedio Tedesca, i Parma, koju je napustio Cuesta. Sada je i Sarrijeva pozicija postala upitna, piše Calciomercato.

Iako je uprava Atalante istaknula da sa Sarrijem imaju dugoročan plan, prvi zvižduci s tribina i kritike lokalnih medija pokazuju da Sarrijeva pozicija više nije sigurna. Vodstvo kluba, sportski direktor Giuntoli i obitelj Percassi, sada moraju donijeti odluku: dati treneru još vremena da implementira svoju filozofiju ili se vratiti starom sustavu igre s novim stručnjakom.

U Bergamu se kao mogući nasljednici već spominju Stefano Pioli i Igor Tudor. S druge strane, dolazak Thiaga Motte, koji se ranije povezivao s Atalantom kao Gasperinijev učenik, čini se kompliciranim. Inače, Tudora su talijanski mediji spominjali kao mogućeg nasljednika Massimiliana Allegrija u Napoliju, koji prolazi kroz ozbiljnu rezultat krizu. U čije će ciple uskočiti Tudor ostaje za vidjeti.