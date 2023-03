Saudijski klub nudi Leu Messiju čak 220 milijuna eura po sezoni

Cristiano Ronaldo u Saudijskoj Arabiji. Dok se ta vijest još nije potvrdila, većina je mislila da se radi o šali. Danas je to realnost, isto kao što bi i 'sutra' mogao biti dolazak Lea Messija na Bliski istok.

Svjetski mediji raspisali su se kako je Al-Hilal ponudio Argentincu 220 milijuna eura po sezoni, a priči da se nešto 'opasno' sprema u prilog ide i to što je Messijev otac Jorge boravio u Rijadu proteklih dana. Oni koji 'smiruju strasti' kazat će da je tamo bio samo zato što je Messi turistički ambasador Saudijske Arabije... Što samo znači da Argentinac već posluje s njima.

Messi bi se tako na Bliskom istoku mogao priključiti Cristianu Ronaldu, koji zarađuje 200 milijuna eura godišnje, i stvoriti rivalstvo s Portugalcem. To je, na kraju krajeva, i cilj Saudijaca koji bi tako na sebe privukli oči čitavog svijeta. Taj transfer, jasno, ne bi samo 'sportski', već za više ciljeve države.

Prema mnogima najbolji nogometaš svih vremena nedavno je s Argentinom osvojio Svjetsko prvenstvo čime je došao do trofeja u svakom natjecanju kojeg je igrao, a za mnoge je tada i završila debata tko je veći, on ili Ronaldo... Ugovor s PSG-om ističe mu na ljeto, a ima i opciju produženja za još jednu godinu. Međutim, pitanje je koliko u njemu još postoji strasti i ambicija nakon što je osvojio baš sve što je mogao. Parižani žele osvojiti Ligu prvaka, no već godinama zapinju. Prije dvije godine izbacio ih je City, prošle Real, a ove Bayern. Dok oni sumanuto troše novac na igrače koji ne podižu razinu njihove igre ni na koji način...

Foto: STEPHANE MAHE

Foto: STEPHANE MAHE

Najčitaniji članci