Savjetuje me Van der Sar, dio sam ekipe koja je srušila Real

U siječnju prošle godine mladi talentirani golman Dominik Kotarski prešao je u Ajax, u veljači je proslavio 18. rođendan, a u ožujku postao punopravnim članom prve momčadi.

Dijelio je svlačionicu s igračima koji su nedavno na pleća položili moćni Real Madrid, no lom metatarzalnih koščica ruke u prosincu ga je odvojio od terena na par mjeseci, pa je Ajax umjesto njega doveo na posudbu iz Benfice iskusnog Portugalca Bruna Varelu.

- Na sreću sada je ozljeda iza mene, vratio sam se među vratnice, trenutno branim za mladu momčad u drugoj ligi i vjerujem da ću se na kraju sezone vratiti u konkurenciju za prvu momčad – ispričao nam je Kotarski nakon poraza U-19 reprezentacije Hrvatske protiv Njemačke 2-1 u Sinju.

Dominik je bio jedna od boljih u momčadi izbornika Gudelja, u nekoliko navrata spašavao matne situacije...

- Drago mi je da sam dobro branio, no što vrijedi kad smo na koncu nesretno izgubili. Primili smo oba gola na sličan način, prvi pred kraj prvog, drugi pred kraj drugog poluvremena... Šteta, mislim da smo pokazali mušku, hrabru igru, pokazali smo da imamo muda i da se možemo nositi s njima.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hrvatsku do kraja Elitnog kola kvalifikacija čekaju još ogledi s Norveškom i Mađarskom.

- Vjerujem da možemo dobiti obje utakmice i onda čekati rasplet kvalifikacija. Vidjet ćemo, u nogometu je sve moguće, na nama je da napravimo svoj posao, pa što bude...

Dominik je rano otišao u inozemstvo, kaže kako ni u jednom trenutku nije zažalio za odlukom koju je donio.

- Sve ide svojim tijekom, redovito branim u drugoligaškoj konkurenciji i čekam svoju priliku. Iskreno, možda još uvijek nisam ni potpuno spreman za prvoligašku konkurenciju, pogotovo za Ligu prvaka, ali ako ovako nastavim, za godinu ili dvije sigurno ću biti spreman.

Ajax je veliki klub, no od kad su u Ligi prvaka izbacili moćni Real, sve oči uprte su u njih.

- Stvarno su napravili čudo, svaka im čast. Svakodnevno sam s tim momcima, zaista su odigrali dvije vrhunske utakmice, no vjerujte da to za nas nije bilo toliko iznenađenje. Ima tu jako kvalitetnih igrača, a momčad je dobro izbalansirana, pravi spoj iskustva i mladosti kako se kod nas kaže. U svlačionici je sjajna atmosfera i to se vidi na terenu. Sada nas čeka ogled s Juventusom, ali nikome više neće biti lako s nama, sigurno će imati respekt zbog toga što smo izbacili Real, a s druge strane mi smo dobili dodatno samopouzdanje. Ako smo dobili Reala, onda možemo dobiti bilo koga... - uvjeren je Kotarski, koji je među suigračima izdvojio nekoliko koji će po njemu izrasti u velike zvijezde europskog nogometa.

- Frenkie de Jong odlazi na ljeto u Barcelonu za 75 milijuna eura, za stoperom Matthijsom de Ligtom otima se pola Europe i on će sigurno postići visoko cijenu, kao i Donnyvan de Beek, David Neres... Dosta je igrača koji mogu napraviti velike transfere, samo je pitanje koga će klub odlučiti pustiti...

Zanimljivo je kako je važnu ulogu u odabiru Kotarskog odigrao legendarni golman Edwin Van der Sar. On ga je snimio i predložio Ajaxu da ga dovede. Sve se odvijalo u ljeto 2017., no Dominik je preselio u Amsterdam tek šest mjeseci kasnije, kad je proslavio 18 rođendan.

- Čast je i privilegija kad takva legenda predloži tvoje dovođenje u klub, ali i obaveza. Popričali smo par puta, vjerujem da ćemo i više surađivati u budućnosti. Svaki savjet takve legende zlata vrijedi.

Osim idealne tjelesne građe i sjajnih refleksa, Dominika krasi i vrlo dobra tehnika vladanja loptom, što baš i nije uobičajeno za golmane njegove konstitucije.

- To je element igre koji se posebno cijeni na vrhunskoj razini i sve više će dolaziti do izražaja u modernom nogometu. Na žalost ovaj put nisam imao baš prilike to pokazati jer je u Sinju puhao jak vjetar koji mu je u prvom dijelu sve ispucane lopte vraćao natrag, a u drugom nosio lijevo i desno. Teško se bilo snaći u takvim uvjetima...